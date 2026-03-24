Huijsen lo tiene claro: “Valverde corta la acción y me parece amarilla”

Dean Huijsen habló de la polémica del derbi que enfrentó el pasado domingo a Real Madrid y Atlético, especialmente a raíz de la expulsión a Fede Valverde el pasado domingo en el derbi por su entrada a Baena que le costó la roja directa y dejar a los de Álvaro Arbeloa con uno menos en el tramo final del partido.

EL central madridista fue convocado para los dos últimos partidos de la Selección antes del Mundial desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante la presentación de El Pozo como nuevo patrocinador de la selección española. El jugador del Real Madrid aseguró que “corta la acción y me parece amarilla”. «Es falta, pero le da en el pie. No le da con los tacos ni nada», añadió. Una acción que encendió mucha polémica entre ambos clubes a raíz de la decisión de Munuera Montero de mostrarle la roja directa tras su acción con Álex Baena.

Huijsen recupera la ilusión con España

Sobre cómo está en estos momentos, fue claro: «Estoy muy orgulloso de venir. Representar a mi país es un orgullo. He tenido un periodo en el que he dado un nivel que la gente sabe que puedo dar más. Trabajo todos los días para venir aquí. La prensa tenéis que hablar de algo y lo hacéis. No me meto en vuestro trabajo», añadió. Sobre qué rituales hace antes de cada partido, explicó que “siempre están juntos y concentrados». Además, añadió que antes de salir al terreno de juego comparten un mismo grito.

También tiró de gracia a la hora de ser preguntado qué ritual añadiría: «A mí me gustaría tener un cortador de jamón y con un poquito de aceite todo está más bueno». A la hora de elegir un compañero con quién compartir los productos de El Pozo dijo que Cucurella, que fue su compañero en la presentación del patrocinio.