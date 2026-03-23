El Real Madrid cruza los dedos con Mbappé y Bellingham

En el Real Madrid, se respira un buen ambiente dado los buenos resultados en Champions y la reciente victoria del derbi; aun así, el foco no está solo en lo ocurrido sobre el césped, también en lo físico y lo que viene próximamente. El parón de selecciones llega en un momento delicado y en el club blanco inquieta especialmente la situación de dos de sus grandes estrellas: Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Ambos jugadores han regresado recientemente de molestias físicas y su participación en los últimos partidos ha sido muy limitada. Mbappé apenas disputó 49 minutos repartidos entre el duelo frente al Manchester City y el derbi ante el Atlético de Madrid. Por su parte, Bellingham solo jugó 17 minutos en el choque liguero más reciente. Lo que indica que su vuelta está siendo de manera progresiva y sin ninguna prisa.

Sin embargo, ambos han sido convocados por sus selecciones, lo que ha encendido las alarmas en Valdebebas. En el club existe el temor de que, en este contexto, los minutos con sus países puedan suponer un riesgo innecesario. No se trata solo de una posible lesión, sino también de una recaída que complique el tramo decisivo de la temporada. La carga de partidos, los viajes y la exigencia internacional pueden jugar en su contra, dado que, aunque sean amistosos, jugarán contra selecciones de alto nivel.

Vinícius defenderá a Brasil, que jugará contra Francia el 26 de marzo y Croacia el 1 de abril, mientras que Huijsen con España jugará contra Serbia el 27 de marzo y el 31 de marzo frente a Egipto. Gonzalo se unirá a las sub‑21 de España para jugar contra Chipre el 27 de marzo y Kosovo el 31 de marzo. Mastantuono a la de Argentina para su único amistoso el 28 de marzo. Camavinga, Tchouaméni y Mbappé jugarán con Francia ante Brasil el 26 de marzo y Colombia el 29 de marzo; Valverde con Uruguay jugará el 27 de marzo frente a Inglaterra y el 31 de marzo contra Argelia; Brahim con Marruecos jugará el 27 de marzo contra Ecuador y el 31 de marzo contra Paraguay; Arda Güler con Turquía jugará el 26 de marzo contra Rumanía y Rüdiger con Alemania jugará el 27 de marzo contra Suiza y el 30 de marzo contra Ghana. Todos estos compromisos y la presencia de tantos jugadores de la plantilla y de máxima importancia generan inquietud.

Además, el calendario que se avecina no da tregua. El Real Madrid jugará los cuartos de final de la Champions frente al Bayern de Múnich en cosa de dos semanas, además de la pelea por el título liguero, donde se encuentra a cuatro puntos del Barcelona y necesita a sus estrellas en plenas condiciones. La posible ausencia o recaída de Mbappé o Bellingham sería un golpe muy duro para las aspiraciones del equipo.