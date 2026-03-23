El Atlético rabia con Vinicius y evita nombrarlo como autor de los goles del Real Madrid

Vinicius ajustó cuentas con el Atlético y Simeone en la victoria del Real Madrid en el derbi del Bernabéu. El futbolista brasileño fue la estrella del partido con dos goles que fueron vitales para que los de Arbeloa salieran triunfadores del duelo de la Liga EA Sports. El conjunto rojiblanco no encajó bien los goles de la estrella madridista y no lo nombraron como autor de los tantos en las redes sociales. Los usuarios de las redes han puesto en su sitio al club colchonero por esta acción.

Vinicius fue el gran protagonista para bien en el Real Madrid – Atlético disputado el domingo en el Santiago Bernabéu. Como ya ocurrió en Champions, el brasileño volvió a tirar del carro con una actuación estelar que le valió al conjunto blanco para seguir subido en el tren de la Liga. El ‘7’ empató el derbi con un tanto de penalti y anotó el 3-2 definitivo después de una jugada sobresaliente que definió con un gol de matrícula.

El Atlético rabia con Vinicius

Este par de goles hizo rabiar al Atlético, que no mencionó en su perfil de redes sociales al brasileño como autor de los goles. Esto hizo que hasta algunos usuarios pusieran una nota de comunidad en los mensajes del club rojiblanco, dejando claro que el hombre que marcó los goles era Vinicius Júnior.

Eso se vio por primera vez con el tanto de penalti de Vinicius, que llegó en el minuto 52 de partido y que sirvió para poner el 1-1 en el marcador. «Empata el Real Madrid de penalti», escribió la persona encargada de las redes sociales del Atlético de Madrid.

⏱ 52′ | Real Madrid 1-1 Atleti Empata el Real Madrid de penalti. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 22, 2026

Esto no ocurrió cuando Valverde hizo a los cinco minutos el 2-1 para el Real Madrid. «Gol de Valverde», escribió la cuenta oficial del Atlético después del tanto del uruguayo, que se aprovechó de un error de Giménez para plantarse solo ante Musso y definir a la perfección.

Pero la traca final para el Atlético llegó en el minuto 72 de partido, cuando Vinicius rebañó el balón en su zona de confort situada en banda izquierda, hizo un par de amagos y acabó definiendo al palo izquierdo de la portería de Musso. Un gol de bandera que no fue encajado con la mayor deportividad posible por el Atlético, como se puede ver en la publicación realizada en las redes sociales. «Gol de los locales», escribió el club rojiblanco en un mensaje que fue reprendido por los usuarios de las redes, que añadieron una nota de comunidad.

⏱ 72′ | Real Madrid 3-2 Atleti Gol de los locales. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 22, 2026

Vinicius ajusta cuentas con Simeone

Vinicius ajustó cuentas con el Atlético… y también con Simeone. El entrenador argentino le provocó en el partido de la Supercopa gritándole «Florentino te va a vender» y el brasileño este domingo le explicó en el campo los motivos por los que el presidente blanco no lo va a vender. Con esto en la cabeza, el futbolista brasileño cuajó una actuación estelar delante del entrenador argentino, que se quejó de un presunto gesto del ‘7’ cuando fue sustituido a pocos minutos para el final.

«Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada… no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos; van para él», dijo en declaraciones a Real Madrid TV a la conclusión del partido.