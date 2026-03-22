Saltaron chispas: así fue el pique entre Vinicius y Simeone en el derbi

Vinicius y Simeone volvieron a protagonizar un momento tenso en el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. De hecho, hubo varios episodios de máxima tensión entre el brasileño y el técnico argentino. En la primera mitad, el madridista y el entrenador rojiblanco tuvieron un leve encontronazo cuando el delantero pasó cerca del banquillo visitante, aunque fue tras su sustitución cuando aumentó la temperatura.

Vinicius fue sustituido en el tramo final y, mientras se dirigía al banquillo, comenzó a levantar los brazos mirando hacia la zona técnica del Atlético de Madrid, lanzando un mensaje al aire con un claro destinatario: Simeone. El Cholo, consciente de ello, respondió con gestos, aunque evitó entrar en la provocación, algo que el cuarto árbitro le agradeció tras el encuentro.

El brasileño, autor de dos goles, terminó fundiéndose en un abrazo con su entrenador tras completar un auténtico partidazo frente al Atlético.

«Otro partidazo más de Vini. Otra demostración de talento y valentía. Un golazo que nos ha dado la victoria en un momento muy complicado. Es una suerte tremenda tenerlo como futbolista», aseguró el técnico madridista.

Cabe recordar que no es la primera vez que saltan chispas entre ambos. En el derbi de la Supercopa de España ya protagonizaron un cruce de declaraciones en la banda. En uno de los piques, Simeone llegó a decirle: «Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo». Posteriormente, el técnico argentino rectificó: «Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio. No está bien por mi parte ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien».

Exhibición de Vinicius

Vinicius Junior ha decidido ser el líder de este Real Madrid en el momento más importante de la temporada, y en el derbi volvió a dejarlo claro con una nueva exhibición acompañada de dos goles. Uno desde el punto de penalti y otro con un derechazo desde la frontal, imposible para Musso, que se estiró al máximo sin poder evitar el tanto.

El brasileño está tirando del equipo en el tramo decisivo del curso, cuando los blancos se juegan los dos títulos a los que aspiran: Liga y Champions. Si ya firmó un doblete frente al Manchester City en el Etihad, ante el Atlético volvió a ser determinante con otras dos dianas que mantienen al conjunto madridista en la pelea por el campeonato.