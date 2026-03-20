Inglaterra llama a Bellingham sin haber reaparecido con el Real Madrid y deja fuera a Trent

El parón internacional ha puesto en alerta al Real Madrid. Jude Bellingham ha sido convocado por la selección de Inglaterra a pesar de no haber vuelto a jugar con el conjunto blanco desde su última lesión. El centrocampista inglés, una de las grandes estrellas del equipo, lleva semanas apartado de los terrenos de juego con el Real Madrid, sin jugar ni un solo minuto desde su lesión contra el Rayo Vallecano el 1 de febrero. Una situación que genera dudas en el Real Madrid, especialmente en un momento clave de la temporada donde cada pieza cuenta.

Sin embargo, Thomas Tuchel ha decidido incluirle en la lista, demostrando la confianza total que sigue teniendo en él. Parece no importar que llegue sin minutos recientes; aunque Jude Bellingham sea un futbolista diferencial y pieza clave para el futuro inmediato de Inglaterra, hay que tener precaución con la situación y evitar el mínimo riesgo con el futbolista para que no recaiga.

La noticia contrasta con otro nombre propio que también afecta al madridismo. Trent Alexander-Arnold, el lateral que atraviesa seguramente su mejor momento desde que llegó a la entidad blanca, no ha sido convocado con la selección. Una decisión que ha sorprendido a más de uno dado el nivel con el que llega y su experiencia en estos compromisos. Desde la perspectiva del Real Madrid, la convocatoria de Bellingham deja sensaciones dudosas. Por otro lado, confirma el peso internacional del jugador, llamado a liderar a su selección. Pero, por otro lado, preocupa que pueda sumar minutos sin haber reaparecido antes con el club, lo que podría aumentar el riesgo tras su reciente lesión.

En el madridismo hay una idea clara: antes de pensar en Inglaterra, lo importante es recuperar al mejor Jude para el Santiago Bernabéu. El equipo blanco necesita su energía, su llegada y su personalidad en el campo, cualidades que le convirtieron en uno de los jugadores más determinantes desde su llegada. Mientras tanto, el inglés pone rumbo a su selección sin haber vuelto a vestirse de corto con el Madrid. Una situación pone en tensión en Chamartín con esta situación.