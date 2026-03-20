Tebas pone al Real Madrid a jugar un viernes entre la ida y la vuelta de Champions

Javier Tebas sigue innovando con sus horarios de Liga. Innovando con el Real Madrid. En esta ocasión, la Liga ha decidido colocar el Real Madrid – Girona en el Santiago Bernabéu un viernes. El duelo, que se disputará a las 21:00 horas de ese viernes 10 de abril, lo jugará el Real Madrid entre la ida y la vuelta de la eliminatoria de cuartos de Champions ante el Bayern de Múnich.

Si bien el viernes puede ser un buen día para colocar partidos de equipos de Champions para que tengan más tiempo para preparar el duelo europeo de la siguiente semana, en esta ocasión tiene su debate. El Real Madrid vendrá de jugar el martes previo la ida ante el Bayern. Después, la vuelta será en Múnich el siguiente miércoles, por lo que la lógica dice que el Real Madrid – Girona tendría que ser el sábado.

Con este horario de la Liga de Tebas, el equipo blanco tendrá más tiempo para preparar el encuentro de vuelta de cuartos de Champions ante el Bayern de Múnich, que se jugará el miércoles 15 de abril. Pero al jugar el viernes, tendrán muy apretado el calendario, ya que vendrán de jugar el martes previo la ida de la Champions. Así, sólo tendrá tres días entre la ida contra el Bayern y el partido de Liga.

Todo ello con el Real Madrid peleando por el título de Liga, ya que ni mucho menos está decidido el trofeo. Será, además, la segunda vez que el Real Madrid juegue un viernes esta temporada, las dos muy cerca en el tiempo, ya que hace pocas semanas jugó ante el Celta de Vigo en Balaídos también un viernes.

Por su parte, el Barcelona y el Atlético de Madrid disputarán -como es lógico- su encuentro de Liga el sábado, toda vez que se miden entre ellos en esa eliminatoria de Champions. El Barcelona jugará ante el Espanyol (derbi catalán) en el Camp Nou ese sábado a las 18:30 horas y el Atlético se medirá al Sevilla en el Pizjuán a las 21:00.