Ester Expósito aparece en el palco de Mbappé en el Bernabéu durante el derbi

Ester Expósito fue la gran protagonista del derbi en lo que no respecta a lo que ocurrió en el partido, pues la actriz española fue invitada por Kylian Mbappé a su palco VIP en el Santiago Bernabéu para disfrutar del Real Madrid-Atlético de este domingo. La madrileña, de 26 años, mantiene un romance actualmente con el jugador francés (27), que no dudó en facilitarle un asiento en una posición privilegiada en el estadio madridista.

Ester tuvo que esperar hasta la segunda parte para ver en acción a la estrella del Real Madrid. Mbappé, habiendo superado ya el esguince de rodilla, no partió como titular, pero Álvaro Arbeloa le metió al terreno de juego en el 64′ para sustituir a Thiago Pitarch. El cambio se produjo nueve minutos después de que los blancos remontasen el tanto inicial de Lookman mediante los goles de Vinicius de penalti y Fede Valverde.

La presencia de Ester Expósito en el palco de Mbappé es una confirmación más de la relación amorosa que existe entre ambos. Quizá sean la actriz y el futbolista del momento en España, una pareja de verdadero ensueño. La joven acudió al Bernabéu junto a su amigo, el también actor Sergio Momo, junto al que rodó hace unos años algunas temporadas de la serie ‘Élite’.