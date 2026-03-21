Alineación del Real Madrid contra el Atlético: Mbappé será titular y la duda está en el lateral izquierdo

La alineación del Real Madrid para el duelo ante el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu tendrá como gran novedad la presencia de Mbappé en el once titular. Tras jugar unos minutos frente al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions, en el derbi empezará de inicio. La única duda está en el lateral izquierdo, donde Arbeloa debe decidir si apuesta por Fran García o mantiene a Álvaro Carreras.

En la portería del Real Madrid estará Lunin, ya que Courtois está lesionado. En el lateral derecho jugará Trent, mientras que la duda está en el costado izquierdo entre Álvaro Carreras y Fran García. La pareja de centrales estará formada por Huijsen y Rüdiger.

En el centro del campo, Tchouaméni actuará como pivote, con Valverde y Thiago Pitarch por delante. Arda Güler será el encargado de generar juego. En ataque, Vinicius y Mbappé formarán la dupla ofensiva.

La otra final del Atlético

El Real Madrid necesita ganar al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para seguir presionando a un Barcelona que aventaja en cuatro puntos a los blancos. Por su parte, los rojiblancos, centrados en la Champions y en la final de la Copa del Rey, tienen como gran aliciente hacer daño a su eterno rival capitalino.

«Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, entrenador y aficionado. Con ganas de ver un Bernabéu entregado porque jugamos contra un grandísimo equipo y lo afrontamos con la máxima ilusión», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro.

Cabe recordar que el Real Madrid llega a este partido tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions ganando en el Etihad. Por su parte, el Atlético perdió en Londres contra el Tottenham, pero también avanzó de ronda y ahora se medirá al Barcelona en cuartos de final.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Atlético de Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García o Carreras; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.