Cuándo es el Real Madrid – Atlético: horario y dónde ver por TV gratis en directo y en vivo online el derbi de la Liga

Te explicamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el derbi Real Madrid - Atlético de la Liga Este Real Madrid - Atlético es de la jornada 29 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu Tanto Real Madrid como Atlético pelearán por tres puntos que serán importantes antes del parón de selecciones

El Real Madrid y el Atlético están listos para protagonizar el partido más destacado de esta jornada 29 de la Liga. El Santiago Bernabéu acoge este encuentro en el que siempre hay goles y polémicas, por lo que todos los seguidores del campeonato español van a disfrutar de un duelo de altos vuelos entre dos equipos que se han clasificado para los cuartos de final de la Champions. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este derbi madrileño.

Horario del derbi Real Madrid – Atlético: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Atlético de Madrid para disputar el partido que corresponde a la jornada 29 de la Liga. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa llega al derbi con la clara intención de intentar recortarle puntos al Barcelona, que es el líder, y lo hará con la moral por las nubes tras cargarse al Manchester City en la Champions League. En la máxima competición continental también avanzaron a cuartos el conjunto del Cholo Simeone, que casualmente se tendrá que ver las caras contra los azulgranas en el torneo europeo.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Atlético

La Liga ha programado este frenético Real Madrid – Atlético correspondiente a la jornada 29 del campeonato liguero español para este domingo 22 de marzo. La patronal que dirige Javier Tebas ha fijado el inicio de este derbi capitalino entre los de Chamartín y el cuadro colchonero en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados en las inmediaciones del Santiago Bernabéu y que el choque pueda comenzar de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Atlético en directo por TV online y en vivo

Los medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para emitir cada fin de semana en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros del campeonato nacional español fueron Movistar+ y Dazn. Este Real Madrid – Atlético de la jornada 29 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Tenemos que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el derbi del Santiago Bernabéu, por lo que el choque no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto de Concha Espina, del equipo rojiblanco y los amantes del campeonato nacional español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Atlético de la jornada 29 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio ofrece a sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en este derbi que se juega en el Santiago Bernabéu.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO y de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre la previa de este derbi madrileño que se juega en la jornada 29 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Atlético desde una hora y media antes de que comience el choque. Cuando acabe el encuentro publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Atlético

Por otro lado, todos aquellos aficionados de ambos equipos de la capital española que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este derbi madrileño de la jornada 29 de la Liga deben saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar el minuto a minuto del Real Madrid – Atlético.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Atlético

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito de Chamartín, será el estadio donde se jugará este vibrante Real Madrid – Atlético de la jornada 29 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1947 y siempre ha sido uno de los más importantes de nuestro país, albergando todo tipo de eventos, tanto deportivos como de diferentes espectáculos. Tiene capacidad para acoger a más de 80.000 espectadores y se espera un lleno este domingo para este derbi madrileño.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado José Luis Munuera Montero para que imparta justicia en este Real Madrid – Atlético de la jornada 29 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, así que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde del Santiago Bernabéu para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción dudosa al monitor que estará entre los dos banquillos.