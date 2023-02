¿Quién es Munuera Montero y qué relación tiene con Martínez Munuera?

Es uno de los árbitros más conocidos del fútbol español, pero hay muchos que no le distinguen de otro con el que comparte apellido, aunque no en el mismo orden. José Luis Munuera Montero (Jaén, 1983) es un colegiado de renombre en España y tiene una relación con otro árbitro como Martínez Munuera, aunque siempre queda la duda de si va más allá del apellido y de, por supuesto, la coincidencia profesional de ambos como trencillas de élite.

Debutante hace años en la Liga Santander, Munuera Montero también es internacional desde 2019, por lo que cuenta con una vitola superior antes de cumplir los 40 años. Su debut como árbitro de la Liga Santander se dio el 22 de agosto de 2016 y desde entonces ha permanecido en la máxima categoría, consolidado y actualmente efectuando labores de árbitro principal y también de árbitro de VAR.

En su trayectoria como árbitro de primera, Munuera Montero se ha vestido como árbitro principal en un total de 128 partidos oficiales. En estos choques, el colegiado nativo de Jaén ha enseñado un total de 567 tarjetas amarillas y 25 rojas. Además, en otro de los datos que interesan de un árbtiro, en sus partidos dirigidos ha señalado 40 penaltis.

La relación entre Munuera y Munuera

Se dice que la coincidencia entre los dos Munuera de la Liga Santander es familiar, pero sus lazos sólo responden al mismo apellido, el primero en el caso de José Luis y el segundo en el de Juan. El origen está en la Villa de Munuera, en Albacete, y en árabe significa atalaya o mirador.

Las confusiones entre ambos son comunes, sobre todo para los menos puestos en la Liga Santander y en los árbitros de la máxima competición del fútbol español. Munuera Montero fue el protagonista del famoso «Todo ok, José Luis», pronunciado por su compañero Melero López en aquel Real Sociedad-Real Madrid de 2019. Juan Martínez Munuera, por su parte, no es de Jaén si no de Alicante y también tuvo una jugada controvertida contra el Real Madrid por la que se le conoce, en este caso el penalti señalado a Militao que apartó a los blancos de la posibilidad de ganar la Liga 2020-2021.

¿Cuánto mide Munuera Montero?

Es una de las preguntas más repetidas con respecto a este árbitro, que es más alto que la inmensa mayoría de los futbolistas con los que imparte justicia en los partidos de la Liga Santander. Munuera Montero mide 1’91 metros, por lo que es, junto a Alberola Rojas y Martínez Munuera, uno de los colegiados más altos de la máxima categoría del fútbol español.

¿Dónde vive Munuera Montero?

Nacido en Jaén y perteneciente al Colegio Andaluz de Árbitros, José Luis Munuera Montero residiría en otra ciudad de esta comunidad autónoma, concretamente Córdoba, aunque como tantos otros árbitros están acostumbrados a viajar casi cada semana para sus compromisos profesionales de la Liga Santander.