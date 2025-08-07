Ni amoníaco ni vinagre: el truco que usaba mi abuela para dejar la campana extractora como nueva

Hay un truco que usaba mi abuela para dejar la campana extractora como nueva, no era necesario ni vinagre ni amoniaco. Las abuelas son casi magas, eran capaces de conseguir mucho con muy poco, especialmente con la ayuda de una serie de detalles que han conseguido ser los que han marcado la diferencia en todos los sentidos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una manera de conseguir una limpieza profunda que nos dejará en shock.

Este tipo de trucos de limpieza son esenciales para hacernos conseguir un extra de buenas vibraciones, en esencia tendremos que empezar a visualizar algunos cambios destacados que pueden ser claves. Es hora de que empecemos a tomarnos la limpieza de casa de otra forma, con ciertas novedades que nos acompañarán en estas fechas que tenemos por delante. Si quieres disfrutar de una campana extractora que parecerá nueva, no lo dudes, ha llegado el momento de poner en práctica un truco que realmente puede cambiarlo todo por completo. Ha llegado el momento de hacer frente a un problema de limpieza que tiene fácil solución.

Ni vinagre ni amoníaco

El amoníaco se ha convertido en uno de los limpiadores más poderosos que existen. Ante una serie de elementos que pueden llegar a nuestra casa. Lo usamos cuando la suciedad es muy acusada, aunque con ciertas precauciones, no debemos olvidar que es un producto químico.

Ante cualquier limpieza de casa a fondo, la seguridad lo es todo. Por lo que, el primer paso, consistirá en mantener las puertas y las ventanas bien abiertas, de esta manera conseguiremos empezar desde cero con algunas novedades que serán esenciales.

Por lo que, este tipo de ingredientes sin duda alguna, merecen una atención plena. La casa debe estar bien ventilada y siempre que se usen productos químicos de este tipo hay que llevar guantes y estar atentos a las medidas de seguridad que nos dictaminan.

Es momento de apostar con algunas novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estos días y podremos empezar a tener en consideración más de una sorpresa inesperada con un ingrediente que pensábamos que era sólo para la cocina, el vinagre.

El vinagre puede ser un buen aliado del brillo y para acabar con determinados olores, algo imprescindible en este tipo de elementos que pueden ser esenciales.

Dejarás la campana extractora como nueva con este truco que usaba la abuela

La campana extractora es un elemento esencial para conseguir que nuestra casa esté en perfectas condiciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que de ella depende el olor de la cocina y de toda la casa, pero también la comida que vamos a ser capaces de crear.

Para una correcta limpieza de la campana extractora. Desde La Casa del Electrodoméstico nos dan una serie de consejos que pueden ser claves para conseguir un plus de buenas sensaciones. Lograremos un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Una buena limpieza de la campana extractora pasa por realizar el mantenimiento de las dos partes de este elemento: Limpieza interior de la campana extractora. Comienza por retirar los filtros de la campana extractora. Estos filtros suelen estar llenos de grasa y residuos. Sumérgelos en agua caliente con desengrasante y déjalos en remojo durante unos minutos. Usa un estropajo no abrasivo para frotar y eliminar la suciedad acumulada. Después, aplica desengrasante en el interior de la campana y deja actuar. Limpia el interior con una bayeta de microfibra.

Limpieza exterior de la campana extractora. Desconecta la campana para evitar riesgos eléctricos. Usa un paño húmedo con vinagre blanco o un limpiador específico para acero inoxidable. Limpia la superficie exterior siguiendo la dirección del pulido del acero para evitar rayones. Presta atención a los botones y pantallas, limpiándolos con un paño seco o ligeramente humedecido para evitar que entre líquido en los componentes electrónicos. Esto asegurará que la campana luzca y funcione bien.

Además, estos expertos nos dan una serie de consejos que podemos empezar a poner en práctica para que esta parte tan visible de la cocina esté siempre en perfectas condiciones: