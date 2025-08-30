Giro en el horario de Mercadona a partir del lunes: comunicado oficial del supermercado de Juan Roig

Con la llegada de septiembre, Mercadona vuelve a recuperar el horario habitual en sus supermercados, después de haberlo modificado en algunos supermercados durante los meses de verano para adaptarse a la demanda estacional. A partir del 1 de septiembre, todos los establecimientos cerrarán a las 21:30 horas, de lunes a sábado, y no abrirán los domingos.

Durante los meses de junio, julio y agosto, Mercadona amplía su horario en 300 supermercados en zonas con gran afluencia turística para hacer frente al aumento de la demanda lugares como la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia y Andalucía. Este cambio incluye la apertura de los establecimientos hasta las 22:00 horas, de lunes a sábado, y los domingos de 9:00 a 15:00 horas.

Nuevo horario de Mercadona a partir de septiembre

La compañía de Juan Roig implementa estos cambios de manera anticipad para que los clientes puedan planificar mejor sus compras durante el verano. Además, contrata personal adicional durante la época estival para garantizar que la calidad del servicio no se vea afectada. De hecho, en muchas tiendas de zonas costeras, se puede observar a un mayor número de empleados durante los picos de afluencia.

Ahora, Mercadona ha anunciado que sus supermercados volverán a la normalidad a partir del lunes 1 de septiembre. Esta vuelta a la rutina incluye el cierre de las tiendas a las 21:30 horas de lunes a sábado. A partir de esta fecha, también se suspende la apertura dominical de los establecimientos para respetar los tiempos de descanso de los trabajadores,.

Modelo basado en la adaptación continua

Mercadona se caracteriza por su capacidad para adaptarse a los cambios estacionales y a las necesidades del mercado. Aunque la empresa mantiene una estructura de horarios fija durante la mayor parte del año, su flexibilidad para hacer ajustes según la demanda demuestra un enfoque orientado tanto a la satisfacción del cliente como al bienestar de sus empleados.

Por otro lado, en los últimos años, la compañía también ha apostado por la sostenibilidad y la eficiencia en el servicio, lo que se refleja en la optimización de sus horarios y la contratación de personal adicional.

‘Tiendas 8’

Las ‘Tiendas 8’ de Mercadona son el nuevo formato de supermercado de la cadena, enfocado en la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación. El objetivo es mejorar la rentabilidad del negocio y ofrecer una experiencia de compra más cómoda para los clientes.

Los nuevos establecimientos son mucho más grandes y cómodos, lo que se traduce en una distribución más eficiente de los productos. Además, los clientes pueden moverse con mayor comodidad. Por otro lado, uno de los principales pilares de las ‘Tiendas 8’ es la sostenibilidad.

Los nuevos supermercados son más eficientes, con un consumo energético hasta un 40% más bajo que las tiendas tradicionales. También se ha implementado una mejor iluminación, aprovechando la luz natural, y se han optimizado los sistemas de climatización, refrigeración y calefacción para minimizar el impacto ambiental.

La innovación tecnológica es uno de los grandes atractivos de este modelo de negocio, como cajas de cobro más rápidas y eficientes, el uso de básculos digitales avanzadas, y tabletas electrónicas que sustituyen los procesos en papel.

La alimentación fresca siempre ha sido un fuerte de Mercadona, pero las «Tiendas 8» han llevado esta sección a un otro nivel. Se han mejorado las áreas de charcutería, perfumería y alimentación fresca, respondiendo a los nuevos hábitos de consumo, donde los clientes demandan productos de mayor calidad y con una oferta más variada.

Además de su impacto en la rentabilidad, las «Tiendas 8» también han tenido un efecto positivo en la creación de empleo. En 2024, Mercadona superó los 110.000 trabajadores en plantilla, habiendo creado 6.000 nuevos puestos de trabajo ese mismo año.

Este concepto es un paso más en la evolución de la cadena, que ha sabido anticipar los cambios en el mercado y adaptarse a ello. Mercadona sigue consolidándose como líder en el mercado gracias a una combinación de factores, como la optimización del espacio, la eficiencia energética, la mejor experiencia de compra para los clientes y el uso de tecnología avanzada que mejora la operativa interna.

Empresa con mejor reputación

«En su última edición del Ranking General de Empresas 2025, Merco ha situado a Mercadona como la compañía con mejor valoración dentro del sector de la distribución generalista. Además, la compañía alcanza la segunda posición en el listado general de empresas con mayor prestigio en el país. Este reconocimiento es fruto de la firme apuesta de Mercadona por un modelo de gestión empresarial de valor sostenible orientado a la calidad, la responsabilidad y la mejora continua», explica la compañía de Juan Roig en su web.

«En paralelo, el «Ranking General de Líderes 2025″ vuelve a colocar a Juan Roig, Presidente de Mercadona, como el empresario más reputado del país. En este listado se valoran aspectos relacionados con el liderazgo empresarial, como la visión estratégica y comercial o la responsabilidad y gobierno».