Cuidado con las tradiciones de Halloween: puedes acabar en el veterinario si tu perro come esto

Halloween es una de las fiestas más esperadas del año por mayores y pequeños. Los hogares se llenan de luces, disfraces, calabazas y, sobre todo, dulces. Ahora bien, si tienes un perro como mascota debes tener especial cuidado con él, ya que el chocolate es potencialmente mortal para nuestros compañeros de cuatro patas. Los veterinarios alertan que las intoxicaciones por chocolate aumentan la noche del 31 de octubre, muchas veces por descuido o simple desconocimiento.

Pero, ¿por qué es tan peligroso el chocolate para los perros? La razón está en una sustancia llamada teobromina, un compuesto que pertenece a la misma familia que la cafeína y que el organismo canino no puede metabolizar de la misma manera que el humano. Mientras que nuestro cuerpo la elimina con relativa rapidez, el de los perros la procesa de forma mucho más lenta, acumulándose hasta alcanzar niveles tóxicos. La cantidad de teobromina varía según el tipo de chocolate: el negro o el de repostería contiene mucho más que el chocolate con leche, y el chocolate blanco apenas contiene este compuesto, aunque sigue sin ser recomendable.

El peligro del chocolate para los perros

Más allá de la teobromina, hay otro factor importante: el tamaño y el metabolismo del animal. Los perros pequeños son mucho más vulnerables, ya que una cantidad pequeña puede representar una dosis muy alta en proporción a su peso corporal. Además, cada raza metaboliza las sustancias a distinta velocidad, lo que explica por qué algunos perros parecen resistir mejor que otros.

El hígado de los perros carece de ciertas enzimas necesarias para procesar los alcaloides del cacao, por lo que la teobromina se acumula lentamente. Esto provoca una estimulación excesiva del sistema nervioso y cardíaco, lo que explica los temblores, la agitación y las arritmias.

Generalmente, los efectos del chocolate no son inmediatos. Los síntomas suelen aparecer entre las seis y las doce horas posteriores a la ingesta, y pueden incluir: nerviosismo, jadeo excesivo, aceleración del ritmo cardíaco, vómitos, diarrea, aumento de la sed y la micción y, en casos graves, convulsiones, arritmias y colapso. Si el perro ha ingerido una cantidad considerable de chocolate, el desenlace puede ser fatal si no se actúa con rapidez. Los veterinarios insisten en que no existen remedios caseros seguros y que lo mejor es acudir de inmediato a una clínica veterinaria.

¿Qué hacer si tu perro ha comido chocolate? Lo primero y más importante es mantener la calma y actuar con rapidez. Nunca se debe provocar el vómito sin la indicación de un profesional. En la clínica, el veterinario puede inducirlo de forma segura o administrar carbón activado para absorber la teobromina antes de que pase al torrente sanguíneo. En la mayoría de los casos, si se actúa a tiempo, los perros se recuperan sin secuelas.

En la noche de Halloween, es habitual dejar envoltorios de bombones sobre la mesa del comedor o en la encimera de la cocina, por ejemplo. Los perros, curiosos por naturaleza y atraídos por los olores, suelen rebuscar entre ello, lo que implica un doble peligro: por un lado, los envoltorios de plástico o papel de aluminio pueden causar obstrucciones intestinales; y, por otro lado, la intoxicación por la ingesta de chocolate, aunque la cantidad haya sido mínima.

Otros peligros de Halloween para las mascotas

Aunque el chocolate es el principal enemigo, no es el único. En estas fechas, los veterinarios también advierten sobre otros elementos que pueden resultar peligrosos:

Dulces con xilitol : este edulcorante, presente en chicles y caramelos sin azúcar, puede provocar una bajada brusca de azúcar en la sangre de los perros y dañar gravemente su hígado.

: este edulcorante, presente en chicles y caramelos sin azúcar, puede provocar una bajada brusca de azúcar en la sangre de los perros y dañar gravemente su hígado. Uvas y pasas : a menudo presentes en tartas y otros productos de repostería, son muy tóxicas y pueden causar insuficiencia renal.

: a menudo presentes en tartas y otros productos de repostería, son muy tóxicas y pueden causar insuficiencia renal. Decoraciones : las velas, luces o adornos eléctricos pueden provocar quemaduras o descargas si los perros los muerden.

: las velas, luces o adornos eléctricos pueden provocar quemaduras o descargas si los perros los muerden. Disfraces: algunos trajes para mascotas incluyen piezas pequeñas o elásticos que pueden ser ingeridos accidentalmente.

El mensaje es claro: el chocolate no debe formar parte de la dieta de un perro, ni en Halloween ni en ninguna otra ocasión. Muchos dueños creen que un pequeño pedazo de chocolate no puede hacer daño, y ese es uno de los errores más comunes. Aunque una sola onza de chocolate con leche puede no causar síntomas visibles, es un hábito peligroso que puede desencadenar intoxicaciones a largo plazo. Los expertos recomiendan evitar totalmente el chocolate, incluso en pequeñas cantidades.