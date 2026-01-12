Nuevo en Madrid: el restaurante vasco donde comer por 80 euros como lo harías en San Sebastián

El barrio del Retiro acoge Zuloan, un nuevo restaurante vasco en Madrid que recupera la cocina más tradicional: la del fuego, el humo y el respeto absoluto al producto. Su nombre significa «en el agujero», hace referencia al papel central que tiene el fuego en la preparación de sus platos. Aquí no hay adornos innecesarios: la técnica y la calidad de la materia prima son los protagonistas. La carta es directa y centrada en el producto. Entre los pescados a la brasa destacan rodaballo, besugo y lenguado, clásicos del Cantábrico cocinados con precisión y paciencia.

En carnes, el chuletón de rubia gallega, la picaña y el solomillo al pacharán ofrecen el punto justo de brasa, aroma a humo y textura perfecta. Los entrantes combinan tradición y sutileza: croqueta de centolla con gamba alistada, tartar de vieira o flor de calabacín rellena de gamba de Huelva. Zuloan cuida hasta el último detalle: vajilla artesanal, bodega con especial atención a Rioja y Ribera del Duero, cavas y champanes que acompañan sin competir. Con 35 plazas, propone una experiencia íntima y pausada, donde la conversación y la gastronomía se disfrutan por igual.

Nuevo restaurante vasco en Madrid

«En Zuloan, que en euskera significa «en el agujero, en la cueva, en el fondo», el fuego descansa antes del festín y los sabores se guardan con paciencia y alma. Cocinamos con leña, respeto y tradición, trabajando con productos salvajes directos del origen. Nuestro objetivo no es impresionar, sino honrar lo que nos da la tierra y el mar: un pescado que se abre sobre fuego vivo, un corte madurado que cruje, una verdura que aún sabe a campo. Más que un restaurante, Zuloan es un ritual donde lo extraordinario se encuentra en lo más simple».

Carta

Entre los entrantes y platos para compartir, destacan cogollo de Tudela con tartar de atún, croqueta de centolla con gamba alistada y salsa de ají amarillo, raviolis de cigala con fumet de trufa, tartar de vieira, flor de calabacín rellena de pollo de corral con curri amarillo y mayonesa de lima, huevos rotos con patatas y gamba alistada, carpaccio de wagyu con rúcula y anchoas del Cantábrico, y risotto de pato con queso de oveja y caldo de ave.

En pescados a la brasa, Zuloan ofrece rodaballo, lenguado, besugo y rape, cocinados sobre fuego vivo para preservar su sabor auténtico y su textura natural. Cada pescado se prepara con respeto, siguiendo la técnica del norte que potencia el producto sin artificios.

Los carnes incluyen chuletón nacional asturiano y gallego, chuletón europeo de raza simmental, picaña de buey madurada y solomillo al pacharán, siempre cocinados al punto perfecto para mantener jugosidad y sabor. Los acompañamientos como patatas fritas, patatas revolconas con salsa de espárragos y picadillo de chistorra, pimientos de calpisa, ensalada de lechuga y cebolla o pimientos de piquillo rellenos de carrillera con fondo de carne, completan la propuesta de manera sencilla pero deliciosa.

Para cerrar la experiencia, los postres sorprenden con soufflé de fruta de la pasión y plátano, torrija de pan brioche a la brasa con helado de avellana y falso tiramisú con helado, combinaciones que equilibran sabor, textura y frescura.

Horario y ubicación

El nuevo restaurante vasco en Madrid abre de miércoles a domingo, ofreciendo servicio de comidas de 13:00 a 16:00 horas y cenas de 20:00 a 24:00 horas.

Zuloan se encuentra en calle de Valenzuela 10, en el barrio del Retiro. Para quienes llegan en transporte público, la manera más cómoda es el metro: la estación más cercana es Retiro (línea 2), a solo cinco minutos caminando; también se puede acceder desde Príncipe de Vergara (líneas 2 y 9) con un paseo de 10 minutos. Numerosas líneas de autobús pasan por la zona, incluyendo la 15, 20, 26, 61 y 202.