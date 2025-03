Ni dorada ni lenguado: el pescado que hay que aprovechar para comprar en marzo según mi pescadero

Con la llegada de marzo, muchas personas buscan opciones saludables y asequibles para incluir en su dieta, y el pescado es una de las mejores elecciones. En España, las recomendaciones nutricionales sugieren consumir pescado varias veces a la semana, ya que aporta proteínas de calidad y grasas saludables esenciales para el organismo.

Sin embargo, no todos los pescados son iguales. Optar por productos de temporada no sólo es una práctica más sostenible, sino que también garantiza mejor sabor, frescura y precios más asequibles. En este mes en particular, hay una especie que destaca sobre las demás por su valor nutricional, versatilidad en la cocina y excelente relación calidad-precio.

Caballa, el mejor pescado en marzo

La caballa es un pescado azul que destaca por su gran calidad nutricional y su delicioso sabor. Es en ácidos grasos esenciales Omega-3, proteínas de alto valor biológico y una gran variedad de vitaminas y minerales fundamentales para el organismo.

Uno de los principales beneficios de la caballa es su alto contenido en ácidos grasos Omega-3, un tipo de grasa saludable que desempeña un papel clave en la salud cardiovascular. Estos ácidos grasos ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol «malo») y aumentar los niveles de colesterol HDL (colesterol «bueno»), lo que contribuye a mantener las arterias en buen estado y a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, el Omega-3 tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para personas con enfermedades como la artritis reumatoide.

En cuanto a su aporte proteico, la caballa es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, lo que significa que proporciona todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para funciones vitales como la reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular. Esto la convierte en un alimento ideal para deportistas y personas que buscan mejorar su composición corporal.

Este pescado también es rico en vitaminas esenciales. La vitamina D, presente en la caballa en cantidades significativas, es fundamental para la absorción del calcio y el mantenimiento de unos huesos fuertes y saludables, ayudando a prevenir enfermedades como la osteoporosis. La vitamina B12, por su parte, es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos, previniendo problemas como la anemia megaloblástica.

Entre los minerales que aporta la caballa, el selenio es uno de los más destacados. Este antioxidante natural protege las células del daño oxidativo, refuerza el sistema inmunológico y contribuye a la prevención de enfermedades crónicas. Además, su contenido en hierro la convierte en un alimento excelente para prevenir y tratar la anemia, ya que este mineral es esencial para la producción de hemoglobina y el transporte de oxígeno en la sangre.

Cómo elegirla

A la hora de comprar caballa, es fundamental prestar atención a ciertos detalles para garantizar su frescura y calidad. Un pescado fresco debe presentar una piel brillante, húmeda y sin manchas oscuras, lo que indica que ha sido capturado recientemente.

Los ojos deben ser claros, saltones y con un aspecto vivo, nunca hundidos ni opacos, ya que esto podría ser señal de que el pescado lleva demasiado tiempo almacenado. Otro indicador importante son las agallas, que deben tener un color rojo intenso y estar libres de mucosidad o mal olor. Además, la carne debe ser firme y elástica al tacto; si al presionar con un dedo la huella permanece, es mejor evitar su compra.

En cuanto a su conservación, lo ideal es consumir la caballa el mismo día de la compra para aprovechar al máximo su sabor y propiedades. Sin embargo, si esto no es posible, se recomienda guardarla en la parte más fría del frigorífico y consumirla en un plazo máximo de 48 horas.

Cómo prepararla

A continuación, te presentamos algunas de las recetas más sabrosas para aprovechar todo el potencial de este pescado:

Caballa al horno con limón y romero : una opción sencilla y deliciosa. Basta con colocar la caballa en una bandeja, añadir unas rodajas de limón, un poco de romero fresco y un chorrito de aceite de oliva. Hornear a temperatura media durante unos 20 minutos y listo.

: una opción sencilla y deliciosa. Basta con colocar la caballa en una bandeja, añadir unas rodajas de limón, un poco de romero fresco y un chorrito de aceite de oliva. Hornear a temperatura media durante unos 20 minutos y listo. Caballa a la plancha con verduras : para quienes prefieren una preparación rápida, la caballa a la plancha es una excelente alternativa. Se puede aliñar con aceite de oliva virgen extra y acompañar con verduras de temporada como calabacín, pimientos o berenjenas.

: para quienes prefieren una preparación rápida, la caballa a la plancha es una excelente alternativa. Se puede aliñar con aceite de oliva virgen extra y acompañar con verduras de temporada como calabacín, pimientos o berenjenas. Caballa en escabeche: una receta tradicional y llena de sabor. Se cocina con vinagre, laurel, ajo y especias, lo que le aporta un toque especial y permite conservarla durante varios días en el frigorífico.

Optar por la caballa en marzo es una decisión muy acertada. Se trata de un pescado económico, saludable y muy versátil en la cocina. Su alto contenido en Omega-3, proteínas y vitaminas la convierte en una opción ideal para quienes desean mejorar su alimentación sin renunciar al sabor ni gastar demasiado.