Lo hacemos todos en los aeropuertos y es ilegal: el gesto que puede salirte muy caro

Todos lo hacemos en el aeropuerto, aunque es ilegal, de hecho, el BOE lo pone muy claro. Es importante estar pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marcará estos próximos días que tenemos por delante y pueden ser claves.

Tal y como explican las normas. Está prohibido hacer fotografías y grabaciones con cualquier medio dentro del recinto aeroportuario, así como su difusión por cualquier red social o medio, salvo autorización expresa de la Autoridad aeroportuaria, en las siguientes zonas:

Controles de accesos, independientemente del sistema utilizado y si está controlado con presencia de personal de seguridad o no: casetas, puertas, tornos, mostradores, controles, sistema de circuito cerrado de televisión…

Controles de seguridad de pasajeros, tripulaciones y empleados.

Cabinas e instalaciones para el control fronterizo.

Zonas críticas de seguridad tales como: patios de carrillos, vías de servicio, y plataforma. Esta prohibición es específica para el personal con acreditación aeroportuaria que acceda a dichas zonas y que realice fotografías o grabaciones con cualquier medio en las que se muestren procedimientos, instalaciones, equipos, etc. que puedan comprometer la seguridad de la aviación.

Estarán exentos de esta prohibición:

El personal de seguridad contratado por el aeropuerto exclusivamente para el desarrollo de sus funciones en el propio aeropuerto.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y

Aquellas personas que cuenten con la autorización expresa de la Autoridad competente y/o aeroportuaria.

