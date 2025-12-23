Soy experto en seducción y esto es lo que necesitas para triunfar entre las mujeres: «Tener capacidad…»
Toma nota de lo que necesitas para triunfar entre las mujers
El amor es uno de los elementos más importantes que tenemos por delante, por lo que, tocará estar pendientes de determinadas situaciones que pueden ser esenciales. Triunfar en esta parte de la vida no es fácil, algunas veces, deberemos empezar a aplicar ciertos trucos de estos expertos que conocen bien, la forma de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones. Este experto nos ha dado más de un consejo o truco que se puede aplicar fácilmente. Lo que necesitas para triunfar quizás te sorprenderá más de lo esperado.
Este experto en seducción se ha convertido en viral
Esta es la capacidad que necesitas para triunfar entre mujeres
Héctor Latorre explica que: «Tener capacidad de labia, atreverse a tener buena conversación, saber llevar a temas que puedan ser interesantes es mil veces mejor, y eso lo podemos hacer todos». Saber hablar puede convertirse en un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que las actividades sociales invitan a buscar una pareja.
Los expertos de Brevetys nos explican qué es lo que debemos hacer para mejorar la labia o poner en práctica ciertos consejos que ayudarán a mejorar esta capacidad:
- Filosofía de vida y sabiduría. Intereses, sueños, actitudes, y sobre todo, aquello en lo que creemos y en lo que no. Todo eso determina el sello que dejamos en lo que decimos. Ayudándonos a hablar de nosotros mismo a su vez e influir en los demás. Como los grandes superhéroes, hablar de valores y creencias en nuestros mensajes nos ayudan a conectar con los otros y ampliar nuestras conversaciones. Algo que hace más atractivo nuestro mensaje al proyectar, por ejemplo, creencias valientes. En resumen: tener bien clarito quiénes somos y estar al día de descubrir todo lo que hay en lo más hondo de nosotros mismos, será vital. Del mismo modo, cuanto más sabios seamos y más cosas sepamos, más conocimientos interesantes podemos compartir con los demás. ¡Así de sencillo!
- Observación y conocimientos psicológicos. Conocer los patrones psicológicos del comportamiento humano nos ayudará también a comunicar mucho mejor. Pudiendo adaptar nuestros mensajes a las necesidades, intereses, actitudes, estados emocionales, etc, de cualquier persona o audiencia a la queramos cautivar. Así si por ejemplo un hombre nos ataca reprochándonos algo, podamos entender mejor qué le ha llevado a ofenderse. Una información vital a tener en cuenta para adaptar lo próximo que le digamos a esos motivos. Por eso uno de los factores más importantes para hablar más y mejor es estar bien atentos a lo que estamos escuchando y diciendo. ¡Para enterarse de la película hay que observar como halcones! Del mismo modo, cuanto más sepamos sobre temas como la inteligencia emocional y gestión de las emociones, mejor.
- Comunicación y habilidades sociales. La comunicación es la cara visible de los dos puntos anteriores. Es decir, la parte funcional de la forma que tenemos de comunicarnos. Si por ejemplo sabemos comunicar emocionalmente y tenemos esa habilidad bien entrenada, conseguimos que las personas entiendan lo que sentimos y se identifiquen con nuestro mensaje. Otro ejemplo sería utilizar el humor, que no es más que otra forma de comunicación emocional. Ayudándonos este a mantener mejor la atención de los demás gracias a ser más graciosos y entretenidos.
