Sánchez saca por fin a concurso las obras del Baluard del Príncep de Palma tras tres años de parálisis

El Gobierno de Pedro Sánchez saca por fin a concurso las obras del Baluard del Príncep de Palma que llevan tres años paralizadas, por la quiebra del anterior concesionario de unos trabajos que ya están ejecutados en un 92% de su extensión.

Pese al escaso importe económico que resta para su conclusión, y de la importancia estratégica que tiene este enclave para la imagen turística de la ciudad, al estar ubicado en plena fachada marítima y dentro del casco antiguo, el ministro socialista ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, ha mantenido en la estacada la ejecución del proyecto hasta el día de hoy, provocando la degradación de lo rehabilitado y hasta la okupación de un inmueble dentro de este espacio de manera temporal.

Ahora la secretaría general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura ha licitado por 1,6 millones de euros estas obras, si bien, el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 16 de febrero, y después tendrá lugar la adjudicación de las mismas.

Es decir, no será, como mínimo, hasta la primavera próxima cuando se podrán retomar unas obras para culminar la rehabilitación de este histórico espacio colindante a la popular Costa del Gas. Unos trabajos que está previsto que concluyan en el año electoral 2027.

El proyecto, contratado por el Ayuntamiento de Palma, busca finalizar las actuaciones pendientes en ambas fases, de acuerdo con el protocolo general firmado entre ambas administraciones el pasado noviembre.

La recta final de la reforma y recuperación de la antigua muralla renacentista de Palma, arrancó hace 17 años y ha costado más de 15 millones de euros. Su desembolso en tres cuartas partes ha corrido a cargo del Gobierno central, y el resto, al Ayuntamiento de Palma.

Los trabajos pendientes para la finalización de la penúltima fase (fase D) incluyen la urbanización del foso, la conexión del sistema de saneamiento, la construcción del puente y de la escalera que enlaza la plaza de la Porta des Camp con el foso, así como el cerramiento de piedra de marés entre el foso y la avenida Gabriel Alomar, además de los elementos de urbanización de la plaza.

En cuanto a la última parte (fase F), contempla la finalización del revestimiento y del sistema de recogida de aguas e iluminación, la ejecución del cielo raso del porche de acceso y de los pasamanos de las rampas exteriores, la instalación de puertas correderas para el cerramiento del edificio, los acabados interiores y el mobiliario fijo de la recepción.

También la plantación de nuevo arbolado y la ampliación del sistema de riego en el espacio público situado frente al edificio. Esta actuación se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, destinado a la ejecución de obras relevantes de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico nacional.

La ejecución de las obras del Baluard del Príncep tenían que haber concluido el 18 de marzo de 2023. Sin embargo en abril de 2023, la empresa adjudicataria de estos trabajos (Bauen S.A.) presentó ante el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid, la declaración de concurso voluntario de acreedores.

Esta situación provocó que el Ministerio iniciará la tramitación de la resolución del contrato, como paso previo necesario para poder autorizare posteriores actuaciones. La primera de ellas era prioritaria y fue la de cercar el perímetro de las obras dejándolas en condiciones de seguridad para, posteriormente, poder licitar la terminación de éstas, como ahora ha sucedido. Ya sólo resta la adjudicación de las mismas y, su ansiada conclusión.