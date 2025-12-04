Mallorca reclama a Sánchez 250 millones de euros para carreteras como ha firmado con Canarias

El presidente del Consell de Mallorca del PP, Llorenç Galmés, ha enviado una carta al secretario de Estado de Transportes del Gobierno, José Antonio Santano, en la que reclama la firma de un nuevo convenio de carreteras similar al rubricado con Canarias y que supondrá una aportación estatal de entre 200 y 250 millones de euros anuales hasta el año 2030.

Hay que recordar que el Gobierno central y la institución insular firmaron el convenio de carreteras en 2007. Después de algunas modificaciones, el 14 de diciembre del 2021, el anterior equipo de gobierno socialista del Consell acordó liquidar la parte que se había ejecutado hasta el 2 de octubre del 2020 y quedó un importe de 228,5 millones de euros pendiente de abonar.

En marzo de 2023, el Gobierno central cerró la puerta a negociar los convenios de carreteras con los consells insulars de las Islas Baleares, señalando que estas inversiones tenían que ir a cargo del factor de insularidad del régimen especial de las Baleares.

En una carta enviada entonces al ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente de Consell, Llorenç Galmés, expresó su disconformidad con la respuesta del Gobierno central, explicando que «la dotación del factor de insularidad tiene que servir para financiar inversiones públicas nuevas en las Baleares por parte del Ejecutivo central y así compensar las desventajas de la insularidad, pero nunca para incluir las cantidades pendientes de los convenios de carreteras».

Galmés tuvo la oportunidad de mantener una conversación sobre este tema con el secretario de Estado, durante la inauguración del Paseo Marítimo de Palma en octubre, y ya hablaron del convenio que se ha firmado con Canarias y de la necesidad de que Mallorca pueda tener un convenio como el canario.

El conseller de Territorio, Fernando Rubio, ha lamentado que la misiva del presidente del Consell se envió el 10 de noviembre y a estas alturas todavía no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio.

«Mallorca necesita un convenio de carreteras como el que tiene Canarias para poder ejecutar la modernización y la mejora de seguridad que estamos impulsando en nuestras infraestructuras. Quiero recordar que cuando se liquidó el convenio, el año 2021, quedaron pendientes de pagar por parte del Gobierno de España 230 millones de euros que son de todos los mallorquines. Confiamos que el secretario de Estado, José Antonio Santano, tenga la misma buena disposición que mostró durante la conversación que mantuvo con el presidente Galmés y el convenio pueda ser una realidad», ha manifestado Rubio.

Listado de obras y proyectos

También hay que recordar que el Govern balear ha pagado al Consell de Mallorca 30 millones de euros procedentes del fondo de insularidad para que la institución pueda llevar adelante sus proyectos. No obstante, estos fondos son insuficientes para poder mejorar la red vial de Mallorca.

En la larga lista de obras y proyectos que se financiarían con los 230 millones del Estado figura la ampliación de un carril en la Vía de Cintura de Palma (Ma-20) con la autopista de Inca (Ma-13) hasta la carretera de Valldemossa (Ma-1110); la conexión de Vía de Cintura con la calle de Alfons el Magnànim de Palma; pasarelas para peatones en la Vía de Cintura y la autopista de Llucmajor; mejora del enlace con Cala Mayor; la carretera Andratx con Vía de Cintura, así como las variantes de s’ Alquería Blanca, Artà, Inca, Campanet o las mejoras en la Ma-5010 Llucmajor – Algaida o en la Ma-3440 entre Llubí – Santa Margalida, entre otros proyectos.