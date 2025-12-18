Palma sentencia a Pedro Sánchez: el pleno lo declara ‘persona non grata’ ante la pataleta de la izquierda

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha declarado este jueves persona non grata en el municipio a Pedro Sánchez, ha exigido su dimisión como presidente del Gobierno de España y que convoque elecciones generales.

La moción presentada por Vox ha sido aprobada por el gobierno en minoría del PP y viene justificada por todos los desmanes cometidos por el dirigente socialista de un Gobierno «de cloacas, prostíbulos y mordidas que parece un calco de las dictaduras bolivarianas», tal y como recoge el acuerdo.

La proposición que lleva la firma del número uno de Vox en el Ayuntamiento de Palma y concejal Fulgencio Coll, recuerda que el autócrata Pedro Sánchez está en pleno «proceso de destrucción de nuestra democracia» y ante esta situación «todos los españoles que sostenemos la democracia, la Constitución y nuestra monarquía parlamentaria estamos obligados a hacer el mayor esfuerzo reivindicativo diciendo que es hora de echar del Gobierno a este deleznable personaje».

En declaraciones a los medios durante la sesión plenaria, el portavoz adjunto del equipo de gobierno del PP, Llorenç Bauzà, ha argumentado que «hay motivos suficientes» para declarar a Sánchez como persona non grata. «Es una persona que lleva en su día a día una gestión con menosprecio a Palma», ha criticado agregando que el PP apoya la moción para «decir basta».

El portavoz de los de Santiago Abascal, por su parte, ha reivindicado que la moción es «un grito» desde Palma para «decir que basta ya» y pedirle al presidente que convoque elecciones. «La declaración como ‘persona non grata’ es una manifestación política y no tiene ninguna repercusión». No obstante, según Coll, es para «demostrar una vez mas que la mayoría de españoles desea que este presidente se vaya del Gobierno».

La moción recuerda que desde que gobierna Sánchez ha fragilizado el Estado de tal manera que ha sido incapaz de hacer frente a tragedias nacionales como el Covid y la DANA «de la que huyó como un cobarde».

«Están él, su entorno familiar, su partido y gobierno empantanados por la corrupción y por la obscenidad. Ha traicionado a los españoles rompiendo algo que es constitucional y sagrado como la igualdad entre los españoles, ha aprobado y financiado los caprichos de Puigdemont, un delincuente fugado; ha dilapidado decenas de miles de millones de euros en frivolidades, dando al tercer mundo y compadres lo que niega a los españoles que madrugan y trabajan».

Desde las filas de la oposición, el portavoz de PSOE, Xisco Ducrós, ha calificado de «vergonzosa y bochornosa» la propuesta porque «supone un ataque directo a la democracia».

En esta línea se ha pronunciado la portavoz separatista de Més, Neus Truyol, quien ha señalado que su grupo «no hará seguidismo del espectáculo de Vox y PP», criticando que es una moción que no tiene nada que ver con los problemas de la ciudadanía de Palma.

Para la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, la moción busca «incendiar y generar una disputa partidista». A su criterio, cuando se propone que una persona sea declarada non grata tendría que ser por cuestiones morales y de derechos humanos.