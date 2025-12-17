El PSOE ruega al alcalde Martínez que Palma no declare a Sánchez ‘persona non grata’ y el PP se niega

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma ha remitido un escrito al alcalde popular Jaime Martínez, rogándole que mañana frene la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como persona non grata por parte del pleno municipal como ya hizo el Ayuntamiento de Albacete, algo a lo que el PP se ha negado.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha registrado la carta la mañana de este miércoles y, posteriormente, ha pedido a Martínez que acceda a su petición.

Negueruela ha defendido que «en democracia no vale todo» y ha reprochado al PP y a Vox que pretendan cuestionar la legitimidad del presidente del Gobierno con su declaración como persona non grata.

La iniciativa presentada por Vox apunta que «el autócrata Pedro Sánchez que todavía controla el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, la mayoría de los medios de comunicación y los Presupuestos Generales sigue el proceso de destrucción de nuestra democracia».

«Tenemos que levantar la voz ciudadana, tenemos que decir basta a un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas que parece un calco de las dictaduras bolivarianas», y por ello, apunta que el pleno de un Ayuntamiento es «un lugar legítimo para hacerlo al representar a la ciudadanía de la capital de Baleares» subraya la proposición que mañana será votada pero que ya fue aprobada por PP y Vox en la comisión previa al pleno de la semana pasada.

Pero a juicio de Negueruela, Sánchez tiene libertad para cometer toda clase de desmanes y el pleno no puede pronunciarse. «El alcalde es el alcalde de todos y tiene que estar por encima de las circunstancias, parar a sus socios de la ultraderecha y saber que en democracia no todo vale», ha insistido.

Además, el también portavoz del PSIB en el Parlament ha criticado de forma velada que no se haya hecho lo mismo con otras personas. «Esta ciudad ha visto muchas circunstancias diversas de muchas personas que han tenido muchos tipos de actuaciones y nunca se ha llegado a una declaración como la que estamos viendo», ha apuntado.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, ha sido preguntado al respecto por los periodistas. El regidor, que ha matizado que contestaba en calidad de portavoz del grupo municipal popular, ha dicho no encontrar motivos por los que no seguir adelante con la proposición.

«Hay hechos reiterados y suficientes como para pedir la dimisión del presidente. Podemos pedir la dimisión por esos hechos reiterados y por su desprecio a la ciudadanía de Palma», ha subrayado Bauzá, que se ha preguntado «dónde están las inversiones prometidas» por Sánchez en materias como movilidad o vivienda.

A su parecer, es el PSOE de Palma quien debería cambiar el sentido de su voto. «Si votan en contra es que están a favor de los abusos sexuales, de la corrupción y del tráfico de influencias, y de este menosprecio por las instituciones democráticas y judiciales», ha sentenciado.