Vox exige que el pleno de Palma declare al presidente Pedro Sánchez persona ‘non grata’

Vox exigirá al pleno de Palma que declare a Pedro Sánchez persona non grata este mes de diciembre, su dimisión como presidente del Gobierno de España y que convoque elecciones.

La iniciativa que va rubricada por el número uno de los de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de la capital balear, el concejal Fulgencio Coll, apunta que «el autócrata Pedro Sánchez que todavía controla el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, la mayoría de los medios de comunicación y los Presupuestos Generales sigue el proceso de destrucción de nuestra democracia».

Por ello y ante esta situación Vox considera que «todos los españoles que sostenemos la Democracia, la Constitución y nuestra Monarquía Parlamentaria estamos obligados a hacer el mayor esfuerzo reivindicativo diciendo que es hora de echar del Gobierno a este deleznable personaje».

«Tenemos que levantar la voz ciudadana, tenemos que decir basta a un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas que parece un calco de las dictaduras bolivarianas» y por ello apunta que el pleno de un Ayuntamiento es «un lugar legítimo para hacerlo al representar a la ciudadanía de la capital de Baleares».

El portavoz municipal de Vox recuerda que Sánchez ha conseguido eliminar políticamente a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en su partido para moldearlo a su antojo.

«La primera característica definitoria del sanchismo es su control de los medios de comunicación. La segunda característica sería limitar, por no hablar de claro menosprecio, los derechos fundamentales de los ciudadanos”, abunda Coll.

«El que puede que sea el rasgo más distintivo del sanchismo pasa por el control de todas las instituciones estatales, de los medios de comunicación, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía tienen que ser correas de transmisión del partido».

En cuanto a la política exterior, subraya la iniciativa de Vox, que el sanchismo pasa por la «asunción de cualquier política contraria a los intereses españoles sin siquiera pasar por el legislativo».

«España ha desaparecido de la esfera internacional democrática, está situada con los narco-comunistas bolivarianos», denuncia Vox que tras recordar que tanto «él, su entorno familiar, su partido y gobierno empantanados por la corrupción y por la obscenidad», remacha manifestado que el aún presidente del Gobierno, «ha traicionado a los españoles rompiendo algo que es constitucional y sagrado como la igualdad entre los españoles, ha aprobado y financiado los caprichos de Puigdemont, un delincuente fugado; ha dilapidado decenas de miles de millones de euros en frivolidades, dando al tercer mundo y compadres lo que niega a los españoles que madrugan y trabajan».