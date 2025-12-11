El pleno de Palma declarará al presidente Pedro Sánchez persona ‘non grata’ y exigirá su dimisión

El pleno de Palma declarará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona non grata en la ciudad y exigirá su dimisión en la sesión que se celebrará el próximo jueves día 18. En la Comisión de Servicios a la Ciudadanía de este jueves, el PP ha dado el visto bueno a esta proposición presentada por Vox por lo que ambas formaciones sumarán mayoría en el salón de plenos (17 de 29 concejales) para sacarla adelante.

Previsiblemente, las formaciones de la izquierda, socios del PSOE cuando gobernaba las dos pasadas legislaturas en Palma (separatistas de Més y Podemos), que están ahora en la oposición, votarán en contra como hoy han hecho en la citada comisión. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Albacete el pasado 27 de noviembre también declaró a Pedro Sánchez persona non grata en una moción fue aprobada por el PP y Vox, que también exigieron la dimisión del presidente del Gobierno por haber pactado «con los asesinos y herederos de ETA».

En el caso de Palma la moción que ha tramitado el concejal y número uno de este partido en la capital balear, Fulgencio Coll, indica que «el Pleno del Ayuntamiento de Palma declara persona non grata en el municipio de Palma al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le exige su dimisión como presidente de Gobierno de España y que convoque elecciones generales».

La contundente proposición de Coll apunta que «el autócrata Pedro Sánchez que todavía controla el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, la mayoría de los medios de comunicación y los Presupuestos Generales sigue el proceso de destrucción de nuestra democracia».

Ante esta situación, Vox considera que «todos los españoles que sostenemos la democracia, la Constitución y nuestra monarquía parlamentaria estamos obligados a hacer el mayor esfuerzo reivindicativo diciendo que es hora de echar del Gobierno a este deleznable personaje».

«Tenemos que levantar la voz ciudadana, tenemos que decir basta a un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas que parece un calco de las dictaduras bolivarianas», y por ello, apunta que el pleno de un Ayuntamiento es «un lugar legítimo para hacerlo al representar a la ciudadanía de la capital de Baleares».

El portavoz municipal de Vox recuerda que Sánchez ha conseguido eliminar políticamente a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en su partido para moldearlo a su antojo, y en cuanto a la política exterior, recuerda el concejal Coll el sanchismo pasa por la «asunción de cualquier política contraria a los intereses españoles sin siquiera pasar por el legislativo».

«España ha desaparecido de la esfera internacional democrática, está situada con los narco-comunistas bolivarianos», denuncia Vox que tras recordar que tanto «él, su entorno familiar, su partido y gobierno empantanados por la corrupción y por la obscenidad», subraya que el aún presidente del Gobierno, «ha traicionado a los españoles rompiendo algo que es constitucional y sagrado como la igualdad entre los españoles».