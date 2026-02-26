El Celta supera sin apuros al PAOK para meterse en octavos de la Europa League

El Celta de Vigo superó al PAOK por 1-0 (3-1 en el global), refrendando la victoria obtenida en la ida en Grecia, para certificar su clasificación a octavos de final de la Europa League. Los vigueses no fallaron en Balaídos ante un rival que apenas inquietó la portería de Radu. Un tanto de Swedberg a los 63 minutos del partido otorgó tranquilidad al Celta, que durmió el partido en la recta final con dos goles de ventaja en la eliminatoria. Los de Giráldez se medirán en la próxima ronda al Aston Villa o al Olympique de Lyon.

La posesión empezó siendo del Celta, pero el peligro en los compases iniciales fue obra del conjunto griego a balón parado. Dos buenos envíos de Zafeiris al área hicieron suspirar a Balaídos. Los gallegos comenzaron a soltarse con balón, sabedores de que la ventaja en la eliminatoria no daba margen a la relajación. La más clara salió de las botas de Matías Vecino, que cruzó en exceso un disparo que salió rozando el palo izquierdo de la portería visitante.

El equipo de Claudio Giráldez sumó varias llegadas que no llegó a convertir en ocasiones claras. El PAOK se sentía cómodo con este contexto, no buscó al Celta en la presión y esperó su momento. A un gol de distancia, los de Salónica no perdieron la cabeza ante un rival que se maneja bien con espacios y dieron por bueno el empate en una primera parte con pocas llegadas de peligro en ambas porterías.

El Celta domina en la segunda parte

El Celta mostró otra cara tras el paso por vestuarios. Primero la tuvo Borja Iglesias, con un remate tras recibir un buen pase atrás de Rueda. La jugada la inició Miguel Román con un cambio de orientación. El canterano, que entró en el descanso en sustitución de Illaix Moriba, también inició la jugada del primer gol del Celta. El centrocampista encontró a Carreira, que desbordó y sirvió a Borja Iglesias para que el delantero cediera a Swedberg de primeras. El sueco remató sin necesidad de control al palo largo del portero, para convertir su segundo tanto de la eliminatoria y el tercero ante un PAOK al que ya marcó en la fase de liga.

El intento de reacción de los griegos reveló que su plan de la primera parte era todo con lo que contaban. El PAOK no pudo arrebatarle el balón al Celta, que rozó el segundo en dos oportunidades de Borja Iglesias e Iago Aspas. Balaídos celebró el pase a octavos durante buena parte de la segunda mitad, relajado ante el poco peligro que generaba el rival. Giráldez sustituyó a sus tres atacantes, que se fueron ovacionados, para dar entrada a Fer López, Jutglà y El-Abdellaoui.

El equipo vigués comenzó a pensar ya en sus próximos compromisos, fruto de la ventaja de dos goles en la eliminatoria que les dio la tranquilidad necesaria. El-Abdellaoui tuvo el segundo en sus botas, pero cruzó de más su disparo. El Celta conocerá mañana su rival en la ronda de octavos de final, que saldrá de los dos primeros clasificados de la fase de liga: Olympique de Lyon o Aston Villa.