Se dejan el micro abierto en TVE y Juan Carlos Rivero y Mario Suárez discuten por el penalti a Swedberg

TVE se dejó el micrófono abierto de Juan Carlos Rivero y Mario Suárez durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu y ambos discutieron sobre el posible penalti de Lunin a Swedberg justo antes del gol de Mbappé que abrió el marcador en una noche fría en Madrid.

«No me seas, no me seas…», comienza señalándole Mario Suárez a Juan Carlos Rivero con el micro abierto en la retransmisión del partido. «Yo creo que se puede pitar», le señala el narrador de TVE. «Yo creo que tiene que verlo el árbitro y que decida», replicó el ex futbolista del Atlético de Madrid. «Si ya ha pitado, para que tiene que ver nada», culminó un Rivero que tenía muy claro que no había penalti a favor del Celta de Vigo.

La polémica estuvo servida durante el primer tiempo del Celta de Vigo-Real Madrid. En el minuto 37, Kylian Mbappé adelantó al Real Madrid con un golazo tras una jugada individual extraordinaria. Pero es que justo antes, el cuadro gallego pidió un penalti a su favor que ni Munuera Montero ni el VAR pitaron.

Swedberg se metió dentro del área tras un gran error defensivo del Real Madrid y Lunin lo derribó. El delantero del Celta de Vigo se dejó caer y aunque hubo contacto, el colegiado del partido decidió no pitar nada. Tampoco el VAR intervino en esta jugada que ha dado mucho de que hablar.

Una discusión que se hizo viral entre Juan Carlos Rivero y Mario Suárez durante la retransmisión del partido en TVE. El mítico narrador defendió que los árbitros habían actuado bien y el jugador del Atlético de Madrid reclamó que el VAR tendría que haber actuado.

Se han dejado el micro abierto al descanso en TVE. (Este es el nivel). -Mario Suárez: “ No me seas, no me seas…tiene que verlo el árbitro y que decida el árbitro”. -Juan Carlos Rivero: “Si ya ha pitado, para que tiene que ver nada”. pic.twitter.com/j2Lfi7HWp2 — Vetta ✪ (@Vettaverso) January 16, 2025

El Real Madrid ya está en cuartos

El Real Madrid ya está clasificado para los cuartos de final tras eliminar al Celta de Vigo en un partido que terminó durando más de 120 minutos con prórroga incluida. Tras la polémica del penalti y el gol de Mbappé, los blancos sentenciaron el partido con un gol de Vinicius en el inicio del segundo tiempo.

Pensaban que estaba sentenciado, porque realmente no era así. Y es que en el tramo final de partido, el Celta de Vigo forzó la prórroga con un gol de Bamba en el 83 y otro de Marcos Alonso en el 91 de penalti.

Fue en la segunda parte de la prórroga cuando el Real Madrid desatascó el partido con tres goles en el tramo final. Endrick, con un golpeo tremendo, fue el autor del 3-2 y del 5-2 final. Entre medias, con un misil tremendo a la escuadra, Valverde marcó el cuatro gol de los madridistas.