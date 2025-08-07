Xabi Alonso tiene un plantillón

Era previsible que ocurriría: al realizar la mayoría de sus movimientos en el mercado en el mes de junio, ahora parece que el Madrid no se ha reforzado. Huijsen, Trent, Carreras, Mastantuono y Gonzalo (sube desde el Castilla) son cinco novedades con respecto a la temporada anterior, un 20% de la plantilla. El Real Madrid cuenta con novedades y son numerosas.

Además de los jugadores, el Real Madrid también ha cambiado su dirección técnica y con Xabi Alonso se esperan nuevas ideas más adaptadas a la plantilla actual que hasta hace apenas un año fue campeona con Carlo Ancelotti.

Yo, como madridista, dormiría más tranquilo con un central más de garantías, pero el Madrid ya tiene en nómina a cinco y el más dudoso, David Alaba, quiere seguir el año que le queda. El Madrid ha reforzado mucho su defensa y aún así precisará que entre Rudiger, Militao y Alaba, le den al equipo dos centrales de calidad y disponibilidad para el entrenador.

Fuera de la defensa y sus incertidumbres, no entiendo el drama. Claro que Vitinha mejoraría cualquier plantilla, pero el Madrid cuenta con centrocampistas de un nivel impresionante sí, todavía creo mucho en Camavinga, que creo que está ante un año fundamental para confirmar lo que puede ser o empezar a crear dudas en los que somos adeptos.

No me parece fácil mejorar a Tchouameni, Guler, Valverde o Bellingham. Lo que hay que lograr es que el plan de juego les potencie, que juegue a favor de sus virtudes. Son jugadores que si los viésemos en otros equipos formarían parte de nuestra lista de deseos. No tengo dudas.

Arriba el Madrid tiene auténtica dinamita con el Bota de Oro y un Vinicius que mereció el Balón de Oro hace un rato. En el banquillo opciones muy estimulantes que envidiarían el resto de equipos.

Este equipo que fue campeón de Europa hace nada, lo que necesita es sus jugadores, muy jóvenes la mayoría, vuelvan a rendir como lo hicieron hasta hace poco. El Madrid tendrá 25 futbolistas, la mayoría de gran nivel y en una edad óptima para demostrarlo. De hecho hablamos de la plantilla más joven del Madrid en todo el siglo XXI. Creo que muchos madridistas están menospreciando el valor de los suyos. Es más, hay que elevar el nivel de exigencia para que lo ocurrido la temporada pasada quede en el olvido. A esta plantilla hay que exigirle mucho más. De verdad, no entiendo el drama.