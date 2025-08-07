La prioridad de Rodrygo es el Real Madrid

La prioridad de Rodrygo en estos momentos es el Real Madrid. El atacante brasileño se incorporó a los entrenamientos de pretemporada del equipo blanco el pasado lunes en Valdebebas como el resto de sus compañeros. Quiere quedarse y buscar su sitio en el 15 veces campeón de Europa. Tendrá la oportunidad de ganarse un sitio, ya que con Xabi Alonso todos empiezan desde cero en este nuevo curso.

Mucho se especula durante estos días de agosto con el mercado de fichajes en clave Real Madrid. Hasta el 31 de agosto quedan muchos días donde el mercado sigue abierto, y uno de los nombres claves es Rodrygo. Salen nombres de clubes como posible destino para el brasileño. Pero la realidad es solamente una. El brasileño se quiere quedar.

Rodrygo Goes se quiere quedar en el Real Madrid. El club blanco es su prioridad. Quiere buscar su sitio dentro de la plantilla y dentro del once. Ese que tanto ha disfrutado durante los últimos años, siendo un jugador importante a la hora de ganar títulos tan importantes como la Champions de 2022 o la de 2024.

Tampoco hay que esconder que hay que equipos poderosos fuera de Madrid que gustan a Rodrygo. El Liverpool es uno de ellos. Le gusta el equipo red. Pero no hay oferta por él desde Anfield. Tampoco novedades en torno a este caso.

Rodrygo quiere buscar su sitio

Rodrygo Goes tiene contrato con el Real Madrid hasta 2028 y él quiere quedarse en el club que le dio la oportunidad de dar el salto a Europa y convertirse en un jugador referencia a nivel mundial. Trabaja como uno más durante esta primera semana de campaña en Valdebebas con el deseo de volver a ganarse un sitio.

Tras lo sucedido en el Mundial de Clubes del pasado mes de julio en Estados Unidos, donde Rodrygo solamente jugó 95 minutos en total y vio desde el banquillo tres partidos, Xabi Alonso le hizo ver que fue una decisión exclusivamente para ese torneo. El técnico tolosarra tiene claro que ahora todos empiezan desde cero y con las mismas oportunidades.

Por lo tanto, Rodrygo, a pesar de todo el ruido exterior, comienza una nueva temporada en el Real Madrid con el objetivo de ganarse a Xabi Alonso y convencerle de que puede tener un sitio en el equipo. Sus primeros pasos son en Valdebebas con una primera semana en la que el técnico tolosarra está sacando el látigo con largas sesiones de mucho físico. Luego, los blancos disputará un amistoso en Austria el 12 de agosto y el día 19 debutarán en Liga contra Osasuna en el Santiago Bernabéu.