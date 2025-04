Gavi fue a buscar a Asencio para celebrar en su cara el triunfo en la Copa del Rey

Gavi fue a buscar a Raúl Asencio tras el pitido final en el minuto 120 de la prórroga para celebrarle la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Copa del Rey en la cara. Una falta de respeto a un compañero de profesión que se ha hecho viral en redes sociales tras el encuentro disputado en Sevilla.

El Barcelona presume de unos valores que Gavi no tuvo sobre el césped de La Cartuja. No conocemos la animadversión que puede tener el futbolista andaluz con Asencio, pero lo claro es que algo hay. Y eso que no coincidieron en la última concentración de la selección española. Asencio sí fue con los de Luis de la Fuente. Pero Gavi no. El primero fue titular en la final con el Madrid. El segundo suplente con el Barcelona.

Tras el pitido final del partido, en el minuto 120 de la prórroga, y poco después del gol de Koundé en el 116 que le dio la victoria al Barcelona, Gavi decidió celebrarle la victoria en la cara a Asencio. Apenas habían pasado segundos tras el pitido final de De Burgos, y lo primero que hizo el jugador azulgrana fue irse a por él. Aunque rápidamente se fue corriendo a celebrarlo con los suyos. La reacción de Asencio fue de indiferencia.

Raphinha sí tuvo valores

Raphinha demostró sus valores tras ganar la Copa del Rey con el Barcelona y tuvo un gran detalle con el Real Madrid sobre el césped de La Cartuja en Sevilla. Antes de que los jugadores del equipo blanco subiesen al Palco de Honor a recibir sus medallas, el extremo brasileño fue el único jugador blaugrana que se acercó a la zona madridista para ir consolando uno a uno a sus rivales.

El Barcelona ganó la Copa del Rey después de superar al Real Madrid en una final memorable en Sevilla (3-2) gracias a un gol de Koundé en el minuto 116 de la prórroga. El conjunto culé empezó ganando el partido con un golazo de Pedri en el primer tiempo, y en el tramo final de partido vio como el Real Madrid le remontaba con dos goles consecutivos de Mbappé y Tchouaméni. Lo consiguió empatar de nuevo Ferran Torres antes del 90 y en la prórroga ganó el equipo blaugrana.

Tras la finalización del partido, el Real Madrid se quedó abatido sobre el césped de La Cartuja mientras protestaban las decisiones del colegiado De Burgos, y el Barcelona fue a su fondo a celebrar el título con su afición. Varios minutos después del pitido final, y antes de que el Madrid subiese a recoger sus medallas, Raphinha se acercó al lado madridista.