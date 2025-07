Lucas Vázquez: «A mi Real Madrid nunca le diré adiós»

Lucas Vázquez ha dicho adiós al Real Madrid en un emotivo acto de despedida celebrado este jueves en Valdebebas. El de Curtis se despide tras 10 años formando parte del primer equipo y toda una vida vestido de blanco. Formado en las categorías inferiores del club madridista, el gallego dio el salto al primer equipo tras un año cedido en el Espanyol.

Este jueves el Real Madrid le preparó un emotivo homenaje para despedir a una leyenda de la entidad como Lucas Vázquez. 10 años después, el gallego pone punto y final a su etapa en el club de sus amores. Pero como él mismo dijo en su comunicado de despedida, «me voy del Real Madrid pero el Real Madrid nunca se irá de mí, allí donde vaya diré con orgullo que tuve el honor de jugar en el mejor equipo del mundo».

«Este es, sin duda, uno de los días más importantes de mi vida y de mi carrera», ha comenzado diciendo un emocionado Lucas Vázquez. En primer lugar, ha empezado dando las gracias a la afición por todo su cariño y su apoyo durante estos años: «Quiero empezar dándole las gracias a la afición, por vuestro cariño, por cada aplauso y cada gesto de apoyo, me habéis hecho sentir en casa. Me habéis acompañado en cada paso».

«Hoy me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid nunca le diré adiós», afirmó el futbolista en su despedida. «He tenido el privilegio de compartir vestuario con leyendas y de levantar títulos, pero sobre todo he sido feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido. Al presidente, gracias por permitirme cumplir mi sueño. Quiero dar las gracias a Florentino Pérez por hacerme cumplir mi sueño y porque siempre me has mostrado tu cariño», agregó.

«A Jose Ángel Sánchez, gracias por poner todo de ti en las negociaciones. A mis padres por cada esfuerzo diario. Desde que soy padre entiendo aún más todo lo que habéis hecho por mí y por mi hermano. A ti, Mateo, mi hermano, gracias por transmitirme tu amor al fútbol, sin ti no sería futbolista, he cumplido el sueño de los dos», comentó.

El jugador también le dedicó unas bonitas palabras a su mujer, Macarena, la madre de sus hijos: «Y a ti, Maca, por donde empiezo, apareciste en un momento crucial de mi vida, me diste tranquilidad y apoyo para seguir creyendo en mí. Siempre has estado ahí, siempre sabiendo qué decirme. Me has acompañado en cada paso, siempre en la sombra, pero siendo fundamental en el camino. Hemos reído y llorado juntos. Eres la persona que más me conoce y también la que más me ha aguantado, siendo mi mejor compañera de vida. Jamás podré agradecerte todo lo que has hecho por mí, sin ti esta historia nunca habría ocurrido. Me has dado a mis hijos, sois mi mayor orgullo, espero que algún día entendáis lo que ha significado para vuestro padre vestir esta camiseta».

En última instancia, Lucas Vázquez cerró diciendo: «Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que lo he dado todo. He cumplido el sueño de mi vida, en el mejor club del mundo. Así que, sí, me voy, pero el Real Madrid nunca se irá de mí. Pero yo soy y seguiré siendo siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid».