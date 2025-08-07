El Real Madrid jugará este viernes un partido con reglas especiales contra el Leganés

El Real Madrid celebrará mañana viernes en Valdebebas su primer test serio de cara a la temporada 2025/26. Les visita el Leganés y habrá partido con los pepineros, aunque no será un encuentro «al uso», tal y como especifica el club blanco. La última vez que ambos equipos hicieron algo parecido fue un duelo a puerta cerrada con dos tiempos de media hora en diciembre de 2022.

Desde el conjunto madridista afirman que no se trata de un encuentro normal y corriente. Además de ser a puerta cerrada y no contar con la presencia ni de público ni de medios de comunicación es previsible que ambos equipos pacten más cambios de los cinco implantados en la actualidad y que se puedan realizar todo tipo de pruebas durante el encuentro en pos de mejorar de cara a la pretemporada.

El partido no contará como oficial ni nada por el estilo, pero servirá para que el proyecto de Xabi Alonso eche a andar tras una semana de preparación exhaustiva donde ha primado el factor físico. El Real Madrid estrenará oficialmente su pretemporada el próximo martes en Austria en un partido contra el Tirol, pero este encuentro contra el Leganés servirá como un buen test previo a ese encuentro.

Se desconoce si Real Madrid y Leganés jugarán con las mismas reglas que en 2022, pero lo que es evidente es que se trata de un test calidad como ya sucedió en esa fecha cuando empataron 1-1 con gol de Benzema para los madridistas. El equipo pepinero, pese a su descenso la pasada temporada a Segunda División, es uno de los favoritos a regresar a la máxima categoría tras haber mantenido a muchos de sus puntales.

Las relaciones entre ambos clubes son excelentes y el partido se disputará en las instalaciones de Valdebebas. El Real Madrid regresó al trabajo este pasado lunes 4 de agosto y tiene previsto su debut en Liga el 19 de agosto en el Bernabéu ante Osasuna. Este tipo de coches preparatorios se hacen más necesarios que nunca para estar al máximo nivel.