El agente de Karl defiende su sueño de jugar en el Madrid: «Tiene permitido expresarlo»

Lennart Karl es la gran sensación del fútbol alemán. La joven perla del Bayern de Múnich se ha convertido en un fijo en las alineaciones de los bávaros con sólo 17 años. Sin embargo, el mediapunta germano atrajo a los focos la pasada semana al reconocer que pretende «fichar por el Real Madrid» algún día, al tratarse del club de sus «sueños». Michael Ballack, ex futbolista y agente del jugador, ha salido en su defensa recientemente. «También tiene permitido expresar sus sueños», ha explicado el ex capitán de la selección alemana.

Las alarmas se dispararon entre los aficionados del Bayern al escuchar la confesión de su gran esperanza de cara al futuro. «Que quede entre nosotros», avisó Karl en un encuentro junto a una peña bávara. Las declaraciones trascendieron más allá de los presentes, ocasionando malestar entre la afición del histórico equipo alemán. Ballack ha querido apagar el incendio ocasionado por su representado. «Puedo comprender que haya reacciones por parte de los aficionados, pero creo que, en su contexto, la declaración es inofensiva para mí», ha argumentado el ex futbolista.

El agente de Karl ha tomado la misma dirección que Lothar Matthäus, leyenda del Bayern de Múnich, al compartir el ‘sueño’ del jugador. «A mí también hubiera encantado jugar en el Real Madrid», explicó Matthäus a Sky. Ballack, por su parte, ha incidido en la dificultad de ponerse en la piel del joven futbolista: «A mí no me pasó algo así, pero por una razón de peso. Cuando tenía 17 años nunca me preguntaron, porque no estaba tan avanzado como lo está él».

Ballack ha defendido el desliz de su representado, al que ha justificado por su juventud a la vez que ha defendido el derecho a expresarse con libertad. «Es un chaval joven, en proceso de madurez y que se encuentra muy al principio de su carrera. Cuando se le pregunta por sus sueños, creo que también tiene permitido expresarlos alguna vez», ha comentado en los micrófonos de DAZN. El ex futbolista también ha desvelado una conversación que mantuvo con Karl el pasado verano: «Me dijo: ‘Este es mi club, el club de mis sueños, aquí he pasado todas las etapas de formación y ahora tengo la oportunidad’. Y no lo dijo a la ligera».

Los números de Karl en el Bayern

Lennart Karl está aprovechando con creces su oportunidad. Aquella que surgió tras la lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes y que le ha dado Vincent Kompany. Con sólo 17 años, ya se ha hecho un hueco en el once bávaro. Karl ha partido de inicio en 12 partidos y ha participado en 22 en su temporada de debut en la élite. El futbolista germano ha contribuido con seis goles -tres de ellos en Champions- y dos asistencias a un Bayern de Múnich que quiere recuperar su trono en Europa. Mientras, Karl también sueña con entrar en la lista de Alemania para el Mundial de este verano.