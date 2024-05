Ballack no sabe perder: compara la jugada del Bernabéu con el robo del Barça en Stamford Bridge

La última jugada del encuentro de vuelta de la semifinal disputada en el Santiago Bernabéu ha levantado ampollas en el entorno del Bayern de Múnich. El último en sumarse a las protestas ha sido Michael Ballack después de que el árbitro principal Marciniak y su asistente señalasen fuera de juego de De Ligt y Mazraoui antes de que la jugada terminase y, por tanto, evitaran la revisión del VAR al acabar en gol.

«Da rabia porque no se puede llamar al VAR ya que el árbitro comete este flagrante error. ¡Eso no puede ser! Esto sucede en situaciones claras de fuera de juego. Precisamente por ser una decisión reñida, tiene que esperar, como suele ocurrir durante el transcurso del partido», comentó enérgicamente el ex también del Bayer Leverkusen y de la selección alemana que exhibió su enfado e indignación tras la clasificación del Real Madrid tras otra remontada milagrosa con dos tantos de Joselu en los minutos finales.

Ballack prosiguió arremetiendo contra el linier, encargado de señalar el fuera de juego y de precipitarse en la decisión, desobedeciendo el protocolo existente desde que el VAR llegó al fútbol europeo. «El juez de línea comete el primer error porque levanta la bandera. No sé por qué el banderín se levanta en esta jugada tan temprano. Cuando levanta el banderín, hay que pitar. Por eso sólo se le puede echar la mitad de la culpa al árbitro. Al final, aquí no importa quién cometa el error. El equipo arbitral dirige el partido y fue una decisión descaradamente equivocada», señaló el ahora comentarista.

Ballack recuerda a Ovrebo

Es comprensible que, momentos después de que su ex equipo cayese eliminado, además, cuando todo parecía tenerlo a favor, Ballack mostrase su frustración con reiteradas quejas sobre el arbitraje pero el culmen de su discurso llegó cuando se atrevió a comparar la jugada aislada ocurrida en el Santiago Bernabéu con el arbitraje que Ovrebo realizó en Stamford Bridge cuando el alemán formaba parte del Chelsea.

Una actuación del colegiado que se recuerda aún quince años después y por la que el noruego ya pidió disculpas reconociendo sus múltiples errores. «También sufrí decisiones así como con el Chelsea que fueron muy controvertidas. Hoy, con el VAR, la gente piensa que las cosas serán más justas, pero aquí se puede ver que todavía se cometen errores», alegó Ballack.

El alemán siempre se caracterizó por ser un futbolista muy pasional y de gran carácter durante su etapa en activo. De hecho, en aquel partido de 2009, el centrocampista aparece en multitud de imágenes protestando de forma airada a Ovrebo. También hay que recordar el comportamiento que exhibió durante la final de la Eurocopa en 2008 cuando Alemania iba por debajo en el marcador frente a España.

Ballack, además, no tiene un buen recuerdo sobre el Real Madrid ya que los blancos le privaron de ganar la Champions League cuando el Bayer Leverkusen consiguió la proeza de llegar a la final de Glasgow en 2002. Pero entre la volea de Zidane y la gran actuación de un jovencísimo Casillas acabaron dejando al teutón sin ‘Orejona’