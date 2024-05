Joselu es el gran héroe del madridismo tras clasificar al Real Madrid para la final de la Champions League con un doblete para la historia. El delantero gallego es un madridista de cuna que nunca renunció a su sueño de triunfar con la camiseta blanca, que ahora se ha hecho realidad. No lo tuvo fácil. Pasó por La Fábrica pero tuvo que buscarse la vida fuera del Santiago Bernabéu. Pero su constancia y profesionalidad, además de su gran nivel, le permitieron volver al Real Madrid el pasado verano. Una oportunidad que sabía que no podía dejar escapar.

Un Joselu que hace unos años pedía enlaces para ver los partidos del equipo merengue. Así, como lo leen. Miles de usuarios han recuperado un mensaje del ariete en X (antes Twitter) con fecha de agosto del año 2012 en el que el futbolista pedía a sus seguidores algún «link bueno para ver el Real Madrid». Una divertida anécdota que sirve también de prueba de que es madridista hasta la médula, siempre lo fue y siempre lo será.

Alguien me puede dar un link bueno para ver el madrid? — Joselu Mato (@JoseluMato9) August 23, 2012



Otros muchos también han querido recordar que hace dos años, el mismo Joselu que ayer marcaba dos goles y tumbaba al Bayern de Múnich en semifinales de la Champions League, acudía a la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool como un aficionado más, acompañado por su padre y disfrutando en París de la Décimocuarta. De hecho, por aquel entonces militaba en el Alavés y un trabajador del club le sugirió que no apareciera en redes sociales con la camiseta merengue. «Yo soy del Real Madrid», fue la respuesta de un Joselu tajante en ese sentido.

Joselu ha trabajado mucho en silencio para tener esta oportunidad. Ha marcado goles en todos sus equipos y hace prácticamente un año sufría la cara más amarga del fútbol, un descenso con el Espanyol que a la postre le permitió llegar en calidad de cedido al Real Madrid. Sabía que para jugar en el equipo blanco tenía que aprovechar cada minuto, y vaya si lo ha hecho. El doblete de este miércoles en el Santiago Bernabéu ya es historia viva del club de su corazón.

«Mi carrera ha merecido pena sólo por poder vestir esta camiseta. El Real Madrid para mí es una parte de mi vida. Esto es sentimiento y corazón, lo he llevado calcado desde pequeño. Era del Madrid, he tenido la suerte de pasar por el Castilla, donde viví un ascenso. He tenido la oportunidad de estar ahí como aficionado hace dos años, apoyando sobre todo a Carvajal, que es con el que comparto todos los días. Jugando una final de Champions me puedes llamar lo que quieras. El fútbol me tenía algo guardado, eso creía yo en los últimos 10 años. Mucho trabajo, mucho pico y pala y en momentos como el de hoy el fútbol me lo tenía guardado. Agradecido por todos los sitios donde he estado, toda la gente que he conocido…», decía pletórico tras su doblete.