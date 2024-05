Joselu: «Mi carrera ha merecido la pena sólo por poder vestir esta camiseta»

El héroe del pase del Real Madrid a la final de la Champions League, Joselu Mato, pronunció una frase tras la victoria contra el Bayern de Múnich en la vuelta de las semifinales que enamoró a todo el madridismo. «Mi carrera ha merecido pena sólo por poder vestir esta camiseta». El delantero gallego se formó en la cantera y tuvo que recorrer una larga travesía alejado del mejor equipo del mundo. Él no lo pensaba, pero a base de esfuerzo se ganó la oportunidad de jugar de blanco una vez más en su carrera. A los 33 años y con el rey de Europa, todo valió le pena.

«Para mí es una parte de mi vida. Esto es sentimiento y corazón, lo he llevado calcado desde pequeño. Era del Madrid, he tenido la suerte de pasar por el Castilla, donde viví un ascenso. He tenido la oportunidad de estar ahí como aficionado hace dos años, apoyando sobre todo a Carvajal, que es con el que comparto todos los días. El mister lo dijo, estos partidos se ganan también con corazón y a mí de eso no me falta. Ha sido una parte muy importante para mí», comenzó.

«Jugando una final de Champions me puedes llamar lo que quieras. El fútbol me tenía algo guardado, eso creía yo en los últimos 10 años. Mucho trabajo, mucho pico y pala y en momentos como el de hoy el fútbol me lo tenía guardado. Agradecido por todos los sitios donde he estado, toda la gente que he conocido… Esto ha sido una noche increíble. Tal y como es el Madrid a pensar ya en ganar la final», continuó, describiendo como ha sido su camino hasta llegar a este punto.

«Mi carrera ha merecido la pena por el simple hecho de volver a ponerme esta camiseta. Esto es lo más grande que puede sentir un futbolista. Incluso en el día de mi presentación, que nunca había pisado el Bernabéu, un jugador sueña con jugar aquí y eso no lo puede decir todo el mundo», añadió en exclusiva para El Chiringuito de Jugones.

Joselu es el héroe

«Uno siempre sueña con estar en el momento. Esos minutos también se notan. Uno sueña tener noches así. Mis sueños no eran tan bonitos como los de hoy. Estaba rezando por que no lo anularan. Si ese gol iba para adelante íbamos a defender con uñas y dientes. Si ha sido gol, ha sido gol. La legalidad está ahí. Hemos visto un Bernabéu al principio de temporada y otro hoy. El Real Madrid va sobrado de corazón», concluyó Joselu ante los medios de comunicación en zona mixta.