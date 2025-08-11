La pizarra de Xabi Alonso entra en escena

Xabi Alonso ha comenzado la pretemporada con el Real Madrid exprimiendo al máximo a los futbolistas en el apartado físico. Pero no todo es cansarles. Teniendo en cuenta lo sucedido el pasado curso, está claro que el equipo necesita tener más resistencia física, pero no sólo basta con eso. El tolosarra tiene en mente dotar de varias virtudes tácticas a sus futbolistas y también ha comenzado a trabajar ese aspecto.

Durante su corta –y ya exitosa– carrera como entrenador, Xabi ha destacado por la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones del partido. De hecho, con el Real Madrid ya demostró en el Mundial de Clubes que no tiene reparos en cambiar el dibujo durante el encuentro, pasando de jugar con tres centrales al 4-3-3 habitual en cualquier momento.

Además del exigente esfuerzo que ha reclamado a los suyos sobre el césped durante la primera semana de entrenamientos, Alonso también ha trabajado los aspectos tácticos. La pizarra ha sido fundamental durante su trayectoria en los banquillos, puesto que con el Sanse le llevó a subir a Segunda División y con el Bayer Leverkusen a ganar la Liga, la Copa y a la final de la Europa League.

Sin ir más lejos, el domingo, una de las partes del entrenamiento constó de una sesión de vídeo en la que el vasco y su equipo explicaban a los futbolistas cuestiones que consideran fundamentales para que funcionen como él quiere. Por la tarde, lo pusieron en práctica, puesto que realizaron varios ejercicios en los que aplicaban la táctica en fase defensiva y ofensiva.

De esta forma, Xabi Alonso va preparando al equipo de cara al estreno en Liga. A través de la sesión en vídeo y, luego, de su aplicación sobre el césped, el entrenador madridista va transmitiendo la idea que tiene sobre el fútbol que debe practicar el equipo. Como dejó claro en la rueda de prensa de su presentación, quería que todos supieran cómo hacer las cosas, para poder equilibrar al equipo y poder sacar el máximo rendimiento de sus futbolistas.

Xabi Alonso también aprieta en lo táctico

Si hay algo que ha caracterizado a Xabi es el trabajo táctico que hay detrás. El técnico ha conseguido que sus equipos fueran versátiles, con una función ofensiva importante. Un rock and roll que ya prometió el día de su puesta de largo y que se pudo ver durante algunos tramos en el Mundial de Clubes con el Real Madrid.

Ahora, tras unas semanas trabajando más intensamente con el equipo en Valdebebas, esa mano de Xabi se puede notar más. La primera prueba será el martes, en Austria. Allí jugarán el último amistoso de la temporada, antes de comenzar la Liga contra Osasuna. El conjunto blanco viene de ganar al Leganés por 4-1 en un partido de entrenamiento disputado en la ciudad deportiva, que sirvió como prueba y el test definitivo será el que disputen contra el Tirol austriaco.

Lo que parece claro, es que Xabi está trabajando al máximo para conseguir que el Real Madrid llegue a tope al inicio de la temporada. Más allá de exprimir al equipo en el apartado físico para conseguir que lleguen más que enchufados a los primeros compases del curso en esa faceta, quiere que lleguen con la idea de lo que quiere plasmar en lo referente a lo táctico sobre el césped durante este curso.