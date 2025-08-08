David Alaba puede convertirse en el fichaje más inesperado para Xabi Alonso. El central –uno de los dos jugadores de la plantilla del Real Madrid junto a Carvajal que ha sido compañero del técnico tolosarra– ha regresado de sus vacaciones como un hombre nuevo. Un futbolista nuevo como se pudo ante el Leganés. Visiblemente más delgado y fino, el austriaco ha trabajado intensamente en sus vacaciones para darse una última oportunidad de volver a sentirse el jugador que fue, uno de los mejores centrales del mundo.

En Valdebebas alucinaron con el impactante cambio físico con el que David Alaba se presentó al primer entrenamiento tras las (escasas) vacaciones veraniegas. Fue el pasado lunes 4 de agosto cuando los futbolistas del Real Madrid se reencontraron apenas tres semanas después de disputar la semifinal del Mundial de Clubes ante el PSG. Y allí apareció el austriaco, con una apariencia y una definición muscular propia de un futbolista diez años más joven.

Xabi Alonso no pudo contar con él durante el Mundial de Clubes porque Alaba, que reapareció en enero 399 días después de su gravísima lesión de rodilla en el partido ante el Villarreal del 17 de diciembre de 2023, arrastró diversos problemas musculares durante toda al temporada pasada que le impidieron tener continuidad, a pesar de que Ancelotti estaba como loco por darle minutos ante las carencias del Real Madrid tanto en el puesto de central como en el lateral izquierdo.

Un Alaba irreconocible

Ahora Xabi Alonso se ha encontrado con un nuevo y quién sabe si renacido David Alaba. El austriaco, que afronta su última temporada de contrato con el Real Madrid, sabe de sobra que puede estar ante su último baile en el Bernabéu, su oportunidad postrera de repetir su mítica foto levantando la silla al cielo como el año de las remontadas. Alaba quiere despedirse por la puerta grande. Y se lo merece.

En el vestuario y en el club hablan maravillas de la profesionalidad, la seriedad y el compromiso de un futbolista que jamás ha dado un problema ni en público ni en privado y al que sólo una gravísima lesión le apartó de ser uno de los jugadores más importantes del Real Madrid de Ancelotti. Es cierto que el club blanco no veía con malos ojos la salida de Alaba, uno de los salarios más altos de la plantilla porque llegó al club blanco con la carta de libertad en el verano de 2021.

Pero nadie en el Real Madrid va a enseñar a David Alaba la puerta de salida. El jugador, que tenía ofertas exóticas para acabar su carrera con un contrato estratosférico, quiere quedarse porque considera que aún puede rendir al más alto nivel. Y Xabi Alonso no anda sobrado de centrales, así que si el austriaco es capaz de alcanzar un punto de regularidad sin lesiones, seguro que puede ser un jugador importante en la rotación.

Precisamente una de las pocas dudas que tiene el técnico tolosarra es quién será el acompañante de Dean Huijsen en el centro de la zaga. Rüdiger parte con ventaja, a pesar de que el internacional alemán dejó muchas dudas en el Mundial de Clubes. El regreso de Militao después de sendas roturas de cruzado también es una incógnita aunque parece totalmente recuperado. Y Asencio, que se ha ganado una ficha en la primera plantilla, parte como el último de la fila.

Por eso David Alaba podría ser un jugador importante… siempre que vuelva a parecerse al jugador de antes de la lesión.