David Alaba quiere una última oportunidad en el Real Madrid

David Alaba quiere disfrutar de una última oportunidad en el Real Madrid. Según ha podido saber OKDIARIO, el austriaco no tiene la intención de marcharse de Chamartín este próximo verano. Con contrato vigente hasta junio de 2026, el central insiste en que su principal objetivo es cumplir con sus responsabilidades hasta el próximo año. En su mente solo existe la camiseta merengue; no contempla ninguna otra opción por muchos cantos de sirena que lleguen desde Arabia.

A pesar de haber vivido una temporada muy complicada, marcada por numerosas lesiones, David Alaba, que cumplirá 33 años el próximo 24 de junio, quiere demostrarle a Xabi Alonso que aún tiene mucho que aportar. Actualmente, el nativo de Viena está en la enfermería. El 29 de abril, la entidad blanca anunció que el ex del Bayern de Múnich tenía roto menisco interno de la rodilla izquierda. El 30 de abril pasó por quirófano. La esperanza es que pueda estar en el Mundial de Clubes.

Si bien las dos últimas temporadas de David Alaba han sido un calvario repleto de lesiones y baches, el internacional austriaco tiene una cosa muy clara: quiere acabar su contrato en el Real Madrid y despedirse a lo alto. No obstante, desde Valdebebas, no se excluye una salida. El defensa es el segundo mejor pagado de la plantilla (ronda los 22,5 millones de euros brutos al año y está por detrás de Mbappé) y la directiva merengue no descarta escuchar las propuestas que puedan llegar a sus despachos.

Alaba tiene esperanza

Este curso, Alaba disputó algo más de 600 minutos repartidos en 14 encuentros. Regresó a los verdes en enero, contra Las Palmas. 399 días después de haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en diciembre de 2023 contra el Villarreal, el central volvió a ponerse las botas. Sin embargo, desde aquella fecha, las complicaciones no han cesado. Desde que volvió, el austriaco volvió a caer dos veces.

Entonces, en la mente de David, la intención es hacer ‘borrón y cuenta nueva’ para la próxima temporada. Independientemente de la llegada de Dean Huijsen y la irrupción de Raúl Asencio, el austriaco todavía tiene una bala. Porque sí, sus principales ‘rivales’ también están en duda. Si bien Rüdiger ha sido el central titular de Carlo Ancelotti durante la temporada, hay que recordar que el alemán también pasó por quirófano por una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda y el objetivo es el mismo que el de Alaba: llegar al Mundial de Clubes.

Éder Militão también genera incertidumbre en la esfera madridista. En las dos últimas temporadas, el brasileño sufrió de dos roturas del ligamento cruzado. Entonces, a saber cómo volverá. En Chamartín esperan a que recupere su mejor versión. Pero si no lo hace, habrá que tener opciones en la recámara.

Por último, los ‘chavales’. Jacobo Ramón saca la cabeza y Joan Martínez ve la luz del túnel tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el mes de agosto. David Alaba mantiene una excelente relación con Jacobo. El canterano le considera como su mentor. Los dos centrales pasaron mucho tiempo juntos mientras se estaban rehabilitando. Por ende, ese ‘plus’ de experiencia también le puede venir bien al Real Madrid. El austriaco ha levantado cuatro Champions y 12 títulos ligueros (diez con el Bayern, dos con el Madrid) en toda su carrera. Sabe lo que es ganar y su sabiduría puede ayudar a los más jóvenes. Pero la decisión recaerá en Xabi Alonso.