Xabi Alonso ya prepara el Real Madrid del futuro, enfocando la temporada de su debut como entrenador del equipo blanco con varias certezas. La principal es que cuenta con todos los jugadores que han sido importantes para Carlo Ancelotti durante su segunda etapa en el banquillo más exigente del mundo y la siguiente es que se deberá adaptar a la enmienda del club, que a día de hoy descarta la salida de pesos pesados. Además, se amoldará a los deseos de la directiva en el mercado de fichajes, que pasan por nombres como Alexander Arnold y la búsqueda de varios efectivos para determinados puestos.

El tolosarra afronta sus últimas semanas como técnico del Bayer Leverkusen casi sin opciones de luchar por la Bundesliga, único título en juego con tres jornadas por disputarse, pero ocho puntos por debajo del Bayern de Múnich, que si gana el próximo fin de semana será campeón. Ante esta situación y habiendo notificado ya al club alemán que no seguirá la siguiente temporada acogiéndose a ese pacto de caballeros que reveló su CEO Fernando Carro, Xabi Alonso tiene tiempo hasta que llegue a Valdebebas para organizar sus ideas de cara al gran reto de dirigir al Real Madrid.

Estas irán en consonancia con las de la directiva de la entidad blanca y tanto el pensamiento de Xabi como el del Real Madrid es el de no hacer ninguna locura en el mercado. Esto significa no vender a ningún futbolista importante, llámese Vinicius Junior o Rodrygo Goes, pese a la mala temporada de algunos de ellos. Son jugadores que han dado títulos al club y que por su juventud su peso en el equipo continuará creciendo exponencialmente.

Tres salidas y una llegada segura

De esta forma, sí se abrirá la puerta de salida a otros que ya lo han dado todo como Lucas Vázquez o Jesús Vallejo, que no cuenta, y posiblemente a Luka Modric, que está en otra escala. La continuidad del croata se decidirá en las próximas semanas en función de lo que ocurra en Liga y sin olvidar ese Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina por el que el Real Madrid podría prorrogar por 15 días los contratos de dichos jugadores.

También atenderá Xabi Alonso a la decisión que se tome con David Alaba, al que le queda su último año de contrato y que únicamente saldría si llega una megaoferta de Arabia Saudí. Es por ello que el Real Madrid da casi por cerrada la posición de central, pese a los problemas que ha tenido para completarla a lo largo del presente curso. Si Eder Militao regresa a su mejor nivel, el club considera suficiente para competir la presencia del brasileño junto a Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, que tendrá ficha del primer equipo, y canteranos dispuestos a tirar la puerta abajo como Jacobo Ramón o Joan Martínez.

Xabi Alonso y el Real Madrid, juntos al mercado

Y en la parcela de llegadas, Arnold está cerrado y formará una dupla dorada en el lateral derecho junto a Dani Carvajal, que acelera plazos en su recuperación de la triple rotura de rodilla. Firmado el inglés, Xabi Alonso y el Real Madrid cooperarán para encontrar a los jugadores adecuados para dos posiciones: el lateral izquierdo y el centro del campo, y un tercero en el central si Militao está lejos de su forma.

En cuanto a nombres, el Real Madrid baraja varias opciones, pero no hay que dar ninguna por hecha a día de hoy. La vuelta de Miguel Gutiérrez es una alternativa para el carril zurdo, aunque no es la única, mientras que en el centro del campo Martín Zubimendi no acaba de convencer por su alto precio de fichaje y se barajan otras posibilidades en busca de ese nuevo Toni Kroos.