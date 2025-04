La derrota del Real Madrid ante el Arsenal en Champions unida a la derrota del equipo en la final de Copa del Rey, ha provocado que la cúpula del club blanco esté cada vez más convencida de que el ciclo de Ancelotti debe terminar a final de temporada. Xabi Alonso ya le ha comunicado a sus pupilos que se marcha del Leverkusen y todos los caminos llevan a la capital de España.

Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que Xabi Alonso ha hablado con la plantilla del Leverkusen y les ha dicho que la próxima temporada no estará con ellos. No les ha precisado decirle a dónde se va, pero les ha dicho que no les entrenará. Ancelotti le ha pedido a la entidad que le den una salida digna, creo que es lo lógico teniendo en cuenta que ha ganado 3 Champions con el Real Madrid».

Todos los caminos del Real Madrid conducen a Xabi Alonso. Esa es la opinión mayoritariamente extendida en la cúpula del club blanco que ya empieza a asumir de forma casi unánime que el ciclo de Carletto en el banquillo del Bernabéu está próximo a su fin. Incluso aunque el equipo consiguiera algún título esta temporada son ya mayoría los que piensan que el cambio de entrenador en verano es obligatorio.

El Real Madrid y Xabi Alonso se habían emplazado a mitad del mes de mayo, entre el Clásico del 11-M y la final de la Champions, para tener la conversación definitiva para saber si el tolosarra será el relevo de Carlo Ancelotti para la próxima temporada. Sin embargo, esa decisión por ambas partes podría precipitarse porque en el club blanco creen que hay que dejar zanjada la cuestión, lo mismo que Ancelotti hace con su futuro como seleccionador de Brasil.

Xabi Alonso es el elegido

En ese escenario la reunión definitiva con Xabi Alonso se adelantaría lo máximo posible con el objetivo de cerrar su fichaje por el Real Madrid y llegar a un acuerdo de compensación con el Bayer Leverkusen, club con el que se mantienen unas estrechas relaciones y que ha estado en todo momento informado de los contactos que se han tenido desde Valdebebas con su actual entrenador.

En la cúpula del Real Madrid hay incluso quien abogaría porque Ancelotti no dirigiera al equipo en el Mundial de Clubes en el caso de que se tomara la decisión de rescindir su contrato antes de junio de 2026. Si el equipo se queda sin Champions y sin Copa del Rey, como así ha sucedido, hay quienes optarían por un relevo inmediato en el banquillo, que pasaría a ser ocupado de manera interina por Santiago Hernán Solari, que ya dirigió al Real Madrid en la breve y convulsa etapa entre la destitución de Lopetegui y el regreso de Zidane.

De momento, la cúpula del Real Madrid está esperanzada en que mejore el juego del equipo tras una temporada donde ha brillado por su ausencia. Esa es una de las razones de la pérdida de confianza en Ancelotti: las 13 derrotas y la imagen de impotencia del Real Madrid en casi todos los partidos en los que se ha enfrentado con los grandes equipos de la Liga y de la Champions.

Ancelotti no se siente presionado porque sabe que forma parte del juego y porque, además, tiene sobre la mesa dos importantes ofertas para el día después de que abandone el Real Madrid. En Arabia Saudí le ponen todo el oro del mundo con tal de que dirija uno de los grandes equipos de su liga. En Brasil, siguen como locos porque Ancelotti sea el seleccionador de la canarinha para el Mundial de Estados Unidos del año que viene, así que a Carletto trabajo, si él quiere, no le va a faltar.