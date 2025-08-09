Militao vuelve a lo grande: así fue su golazo contra el Leganés desde su propio campo

Eder Militao anotó un auténtico golazo en el partido de entrenamiento que disputó el Real Madrid contra el Leganés. El brasileño ha regresado con más fuerza que nunca después de superar su grave lesión de rodilla, y lo hizo con gol incluido. Un tanto que fue de otro planeta, sólo a la altura de los genios, ya que le pegó desde su propio campo.

El central había tenido unos minutos ante el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes, ya con 3-0 favorable a los de Luis Enrique, y Xabi Alonso le volvió a dar minutos este viernes en la primera prueba de pretemporada. Fue un partido de entrenamiento a puerta cerrada, no era un encuentro al uso, pero el Real Madrid se lo tomó como tal y venció por 4-1 al conjunto pepinero.

Cabe recordar que los blancos no tienen apenas tiempo de preparación y solamente jugarán un encuentro de pretemporada, el próximo martes 12 de agosto ante el Tirol en Innsbruck. Es por eso que el cuadro madridista montó este choque de entrenamiento para ir cogiendo algo de ritmo de cara al inicio de Liga el próximo martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu frente a Osasuna.

Militao compartió el vídeo de su golazo en sus redes sociales. Al ser un partido a puerta cerrada, nadie mas que los que estaban en Valdebebas, podía ver la diana que anotó el brasileño. Es el mejor gol de su carrera y quiso mostrárselo a todos sus seguidores con el emoji de una diana y una cara con los brazos abiertos. El central recibió cerca de su área, avanzó unos metros con el balón y al ver al portero tan adelantado, decidió golpear a portería desde su propio campo, justo antes de llegar a la línea que delimita el círculo central del terreno de juego.