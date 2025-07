Militao hace autocrítica tras la eliminación del Madrid en el Mundial: «Tenemos que volver aún más fuertes»

La vuelta de Eder Militao fue una de las pocas notas positivas que dejó la goleada del PSG al Real Madrid. El central brasileño cayó lesionado el pasado mes de noviembre en un partido liguero ante Osasuna. El devastador diagnóstico, rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos, aseguraba una larga recuperación para el ‘3’ madridista. Una noticia que llegó tan solo unos meses después de su regreso tras otra baja de larga duración, en aquella ocasión por una lesión en la rodilla izquierda.

El contexto de partido, con el PSG mandando por tres goles de ventaja, permitió a Xabi Alonso dar entrada a Eder Militao. El carioca sustituyó a un desacertado Raúl Asencio. El central canario cerraba así su particular historia con Militao, ya que la lesión de su compañero ante Osasuna le permitió hacerse un hueco en el equipo tras destacar ante los rojillos como sustituto del ex central del Oporto.

Militao mostró un buen nivel después de muchos meses de inactividad. La entrada del brasileño y de Dani Carvajal no evitaron el cuarto de los parisinos, obra de un Gonçalo Ramos que cerró la goleada homenajeando al fallecido Diogo Jota. El brasileño, a través de su cuenta de Instagram, ha pedido perdón a a hinchada madridista por el pobre partido del equipo. «Sé que no es el resultado que la afición merece, pero así es el fútbol. Nos toca entrenar y volver aún más fuertes», ha declarado el defensor del Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eder Gabriel Militao (@edermilitao)

El de Sao Paulo también se ha sumado a la ilusión por la próxima temporada. Ante el PSG se cerró una campaña 2024-25 en la que los blancos no han estado cerca de los grandes títulos. De cara a la 2025-26, Militao lo tiene claro: «vamos a tener mucho que pelear». Una pelea que han librado tanto él como su entorno contra las lesiones. «Gracias a todo los que estuvieron a mi lado durante estos meses de lucha. No hubiera logrado nada sin ustedes», ha expresado el defensor central en su post de Instagram.

El problema ‘central’ de Xabi Alonso

La llegada de Huijsen parecía haber solucionado los problemas del Madrid en el centro de la defensa. La rápida adaptación del joven jugador de 21 años ha sido una de las grandes noticias del Mundial de Clubes. Con Rüdiger como acompañante en la derecha, Huijsen se ha convertido en un pilar del equipo tanto en salida de balón como en tareas defensivas. Con el ex del Bournemouth sancionado para el duelo ante el PSG, sus compañeros no estuvieron a la altura.

Raúl Asencio cometió un grave error a los seis minutos de juego que significó el primer tanto de lo parisinos. Tres minutos después fue Rüdiger el que protagonizó otro fallo garrafal que acabó con el mismo resultado. El bajo rendimiento de ambos en el torneo, sumado a los problemas físicos de Alaba, han devuelto las dudas a la defensa. Con la vuelta de Eder Militao, Xabi Alonso suma otra pieza para resolver el problema ‘central’ del equipo.