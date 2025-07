Este Mundial de Clubes deja varios señalados en el Real Madrid. Cada uno por sus circunstancias particulares, pero son hasta cinco los jugadores de la plantilla dirigida por Xabi Alonso que salen marcados de este torneo. También, en parte, el propio técnico donostiarra, que no ha tardado en comprender que poco o nada tiene que ver el banquillo del 15 veces campeón de Europa con el del Bayer Leverkusen.

Vinicius y Mbappé, en el foco

Empezando por el final, los dos máximos señalados de este Mundial de Clubes son Vinicius y Mbappé. O, por lo menos, los que más deben preocupar. Podríamos quedarnos con su decepcionante actuación en la semifinal ante el PSG, donde por primera vez en todo el torneo coincidieron de inicio, demostrando que los vicios de la etapa anterior aún persisten. Y lo más preocupante es que parece complicado que Xabi Alonso pueda corregirlo a corto plazo. No presionaron, no se comprometieron, faltó actitud y no generaron ningún tipo de desequilibrio.

El Mundial de Vinicius ha sido flojo. Muy por debajo de lo que se espera de un jugador con su talento. El brasileño no ha estado cerca de su mejor versión, salvo en la tercera jornada de la fase de grupos ante el Salzburgo. En el resto de partidos, incluida la semifinal, pasó desapercibido.

Por su parte, el torneo de Mbappé ha sido claramente descafeinado. Si viajó a Estados Unidos con la intención de meterse en la pelea por el Balón de Oro, regresa tras ser arrollado por el PSG, su ex equipo, en un duelo en el que no logró marcar la diferencia. Además, se perdió los cuatro primeros encuentros por un virus que incluso lo llevó al hospital. Solo jugó unos minutos contra la Juventus y marcó un gran gol ante el Borussia Dortmund saliendo desde el banquillo.

Asencio, expediente X

El Mundial de Asencio es digno de estudio. Tres partidos, tres errores graves. Un penalti innecesario en la primera jornada, una expulsión evitable en la segunda y un fallo grosero en la semifinal contra el PSG que derivó en el primer gol de los franceses. En resumen, errores de peso que pueden marcar su futuro inmediato en el equipo. Ha perdido definitivamente su estatus de titular y, ahora mismo, es el cuarto central de la plantilla.

Rüdiger, en entredicho

Tampoco sale bien parado Rüdiger. El central alemán ha mostrado debilidades preocupantes que podrían costarle el puesto la próxima temporada si Xabi Alonso consolida una defensa con Huijsen, Tchouaméni y un Militao que ya está recuperado.

Rodrygo, en el alambre

Por último, Rodrygo también sale muy tocado de este Mundial de Clubes. Ha pasado de ser titular indiscutible en las dos últimas temporadas a convertirse en un jugador casi residual. Gonzalo le ha adelantado en las preferencias del cuerpo técnico y todo apunta a que el verano será largo para el brasileño. Salvo giro inesperado, su futuro parece lejos del Real Madrid.