Xabi Alonso: «Este no es el punto de partida para la temporada que viene»

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al PSG en las semifinales del Mundial de Clubes. Los franceses dominaron de principio a fin a un equipo blanco que perdió 4-0, aunque el daño podría haber sido mucho mayor. Fue un golpe de realidad para el donostiarra y su equipo.

«Teníamos un rival muy bueno. El partido del PSG ha sido notable, son un proyecto consolidado. Nos tenemos que tomar la derrota con calma, estamos empezando. No nos encontrábamos en el campo y las sensaciones no eran las mejores. Los dos goles tempraneros te obligan a mucho más, te obligan a ir a remolque y ellos tienen un gran nivel. Era una situación complicada», comenzó el entrenador donostiarra.

Xabi reconoció que hay trabajo por delante: «Hay mucho que analizar y mucho que aprender de la derrota de hoy. Lo de hoy nos viene bien para saber el recorrido que tenemos que recorrer. Estamos empezando y tenemos muchas cosas que mejorar. Saber donde estamos y ver donde queremos estar. Hoy duele y hay que ser autocríticos, pero nos ayudará en el futuro».

«En cuatro semanas ya estamos de vuelta. Carvajal y Militao van a ser importantes para la temporada que viene. Este no es el punto de partida para la temporada que viene. Ha habido cosas buenas en este proceso. Hoy es el final de la temporada que termina», añadió.

También habló de Modric y Lucas, que se despiden del Real Madrid: «Ha sido poco tiempo con ellos intentado que disfrutaran de sus últimos días. No es la mejor despedida, pero agradecerles lo que han supuesto».

Sobre si esta es la distancia real, fue claro: «Más que la distancia, es el margen que tenemos para poder mejorar. Nos vamos mejor equipo, independientemente de hoy. Nos va a servir como punto de partida».

«En ciertos momentos y carencias, es bueno ver los errores para que te sirvan de cara al futuro. Si seguimos repitiendo el error una y otra vez no seremos inteligentes», comentó al ser preguntado por Vinicius y Mbappé. «Hoy el análisis de todas las decisiones se mirará con un prisma diferente y yo también lo haré. Hay que ser autocrítico. Que no nos marque este final para el inicio de la siguiente. Va a ser desde cero», comentó.

También habló de la ausencia de Rodrygo: «Son decisiones de partido. No hemos tomado decisiones de futuro. No hemos rotado demasiado, pero será diferente cuando empiece la temporada». «Sin duda es mi primer tropiezo, pero la mala noticia es que no va a ser mi última derrota. Mañana empezamos una etapa más de descanso y que nos haga el impacto suficiente para poder empezar bien. No debemos olvidarlo, pero no nos puede arrastrar», aseguró. Por último, habló de los fichajes: «Siempre estamos abiertos a poder mejorar. Siempre tenemos esa idea y margen hay».