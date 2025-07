Al Real Madrid le falta mili

A Gonzalo no sabemos si le falta mili, como dijo -posiblemente con poco acierto- Luis de la Fuente. Pero lo que sí quedó claro tras el duelo ante el PSG es que a quien le falta mili es al Real Madrid. El equipo blanco está, hoy por hoy, muy lejos de poder competir con los grandes de verdad, como el conjunto francés, probablemente el mejor del mundo en estos momentos. Los de Luis Enrique no tardaron en demostrarle a los de Xabi Alonso que aún no están listos para sentarse en la mesa de los mayores. Algo comprensible, por otro lado. Lo que no fue tan lógico fueron los errores propios, en forma de fuego amigo, que acabaron por condenar a los madridistas.

No se había cumplido el minuto 4 cuando Courtois ya tenía que intervenir con una gran parada para evitar el primero de Fabián. Segundos después, apareció de nuevo con un milagro ante Dembélé. Pero ni el mejor portero del planeta puede hacerlo todo solo. En la tercera embestida francesa, llegó el gol. Asencio firmó una acción impropia de este nivel: control blando, balón perdido en el área y Fabián no perdonó.

Y Courtois siguió sufriendo, esta vez por culpa de Rüdiger. El central perdió un balón en salida ante la presión de Dembélé, y el francés lo convirtió en el 2-0. Poco después, otra pérdida del alemán acabó en una contra letal culminada de nuevo por Fabián, que firmó un doblete brillante.

En resumen, 45 minutos le bastaron al PSG para dejarle claro al Real Madrid que está lejos, muy lejos, de los equipos que dominan hoy Europa. Sin embargo, no hay motivos para el drama. Este golpe es doloroso, sí, pero también lógico. Xabi Alonso lleva apenas un mes y medio al frente del equipo. A pesar del varapalo, el Madrid ha hecho cosas muy positivas en este Mundial de Clubes, ha aprendido y ha demostrado que tiene margen de mejora.

Vinicius y Mbappé son un problema

Por primera vez en este torneo, Vinicius y Mbappé coincidieron de inicio… y los viejos vicios reaparecieron. Xabi Alonso tiene mucho trabajo por delante para que ambos se entiendan sobre el césped, algo que por ahora no sucede.

Vinicius estuvo especialmente errático, perdiendo balones impropios de un jugador de su nivel. Mbappé, por su parte, jugó sobreexcitado, sin generar apenas peligro ni ocasiones claras. Dos talentos que, hoy por hoy, no suman como deberían.

Hay que destacar que pasada la hora de partido, Xabi Alonso decidió retirar a Vinicius, tras un partido muy deficiente, para dar entrada a Brahim, dejando en el campo a Mbappé y, sobre todo, Vinicius.

La lección para Xabi Alonso

No, este equipo aún no está preparado para jugar con un 4-3-3. La baja de Huijsen y de Trent llevó a Xabi a cambiar el sistema y volver a una defensa de cuatro. Pero con tres arriba y dos de ellos —Vinicius y Mbappé— sin implicarse en defensa, el dibujo se desmorona.

El regreso de Militao y Carvajal

Volvió a jugar Militao 242 días después de sufrir una grave lesión de rodilla. El brasileño será muy importante de cara a la próxima temporada para un Xabi Alonso que dejará caer al club blanco que necesita un central, ya que Asencio ha quedado muy marcado en este torneo.

También jugó 20 minutos Dani Carvajal, que entró por Gonzalo. El lateral derecho español jugó más de nueve meses después de lesionarse contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. En concreto, 277 días más tarde.

Las notas del Real Madrid