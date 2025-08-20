Elisa Aguilar: «Vamos a romper una dimensión nunca antes vista jugando en el Bernabéu»

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, afirmó este martes que el baloncesto español va a «romper una dimensión nunca antes vista» cuando juegue el partido inaugural del Eurobasket 2029 en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. El torneo se celebrará en España y desde ya el segundo capitán de la selección, Juancho Hernangómez, pidió «responsabilidad» a los jugadores más jóvenes.

«Vamos a romper una dimensión nunca antes vista con el partido inaugural en el Bernabéu, ante 80.000 espectadores. Recogeremos el reconocimiento de todo el baloncesto mundial, que es algo por lo que trabajamos», aseguró Aguilar durante la apertura de la VI Gala del Baloncesto Español, que se celebró en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, organizada por la FEB y el diario Marca.

Aguilar reconoció que la unidad es muy importante para el baloncesto nacional. «Todos juntos somos muy buenos y si seguimos trabajando unidos veo un futuro lleno de crecimiento. Os pido que sigáis en esta línea de trabajo y superación porque creo que desde algo tan pequeño como es el baloncesto estamos mejorando el mundo y la sociedad», explicó.

La presidenta de la FEB también tuvo palabras de agradecimiento al seleccionador nacional, Sergio Scariolo, que disputa en el Eurobasket que comienza este mes su último torneo al frente del equipo español antes de marcharse al banquillo del Real Madrid. «Creo que mereces el reconocimiento de todo el baloncesto español. Era de justicia que notases el cariño que todos te tenemos por tu implicación, profesionalidad y excelencia, que será eterna», expuso.

Un partido sin precedentes en el Bernabéu

El Movistar Arena, con capacidad para más de 12.500 espectadores, será la sede de la fase final del Eurobasket 2029, mientras que el Bernabéu aparece como escaparate principal de la cita y lugar en el que se batirá el récord mundial de asistencia a un partido de baloncesto FIBA. El estadio de fútbol del Real Madrid, convertido en multiusos tras su remodelación, acogerá a 80.000 espectadores en un escenario sin parangón en la historia del deporte de la canasta.