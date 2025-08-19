Carvajal valora la capitanía en su vuelta al Bernabéu: «Una recompensa a muchos años de trabajo»

Dani Carvajal fue uno de los hombres de la noche en el primer partido de Liga del Real Madrid contra Osasuna. El nuevo capitán del equipo blanco regresó 318 días después de su lesión al Santiago Bernabéu y aunque ya había reaparecido en la semifinal del Mundial de Clubes no fue hasta este martes cuando pudo volver a pisar el césped de su estadio y sentir el cariño de su afición.

«Empezar con buen pie la Liga es clave. Hemos ido de más a menos, nos ha faltado un poco de fondo, mantener el ritmo todo el partido, pero apenas hemos sufrido. Ha sido un partido completo. Llevamos poco tiempo con el míster, lo importante era sacar conceptos», comenzó Carvajal.

«Lo hablaba con mi entorno, hoy era un día muy especial para mí. Desde que he salido a calentar he sentido el calor de la gente. Han estado ahí estos 318 días, ya estoy de vuelta y espero darles muchos títulos. Entrenando fuerte, cogiendo ritmo de competición, irá llegando con los minutos. Muy contento de salir a jugar en mi casa, me siento muy querido y ya a pensar en el sábado en Oviedo», añadió, reconociendo el cariño de la afición en el Bernabéu.

«Una recompensa a muchos años de trabajo. Poder ser el capitán de este barco para mí es muy importante. Espero hacerlo con el mayor orgullo posible y pudiendo hacer un grupo ganador junto a mis compañeros», finalizó Carvajal hablando sobre su capitanía.

Carvajal está de vuelta

El capitán está de vuelta y el Bernabéu no dudó en ponerse en pie y aplaudir para rendirse a uno de los suyos. El español regresó al estadio del Real Madrid en el primer partido de Liga contra Osasuna, el mismo escenario donde hace casi un año sufrió una triple rotura de rodilla. Este martes, el defensa volvió a ilusionar a su afición, que le recibió con un «¡Carvajal te quiero!» al entrar al campo en el minuto 68 por Trent Alexander-Arnold.

Carvajal ingresó al terreno de juego junto a Franco Mastantuono, que debutó con el Real Madrid de la mano del nuevo capitán tras la marcha de Luka Modric en su primer partido oficial como tal. El eterno lateral derecho, ganador de seis Champions, está más fuerte que nunca y su vuelta ya es un hecho, algo que celebra como si de un gol se tratase su gente en el Bernabéu.