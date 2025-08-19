El Bernabéu se puso de pie para recibir a uno de los suyos: «¡Carvajal, Carvajal, Carvajal te quiero!»

El capitán está de vuelta y el Santiago Bernabéu no dudó en ponerse en pie y rendirse a uno de los suyos, Dani Carvajal. El español regresó al estadio del Real Madrid en el primer partido de Liga contra Osasuna, el mismo escenario donde hace casi un año sufrió una triple rotura de rodilla. Este martes, el defensa volvió a ilusionar a su afición, que le recibió con un «¡Carvajal te quiero!» al entrar al campo en el minuto 68 por Trent Alexander-Arnold.

Carvajal ingresó al terreno de juego junto a Franco Mastantuono, que debutó con el Real Madrid de la mano del nuevo capitán tras la marcha de Luka Modric en su primer partido oficial como tal. El eterno lateral derecho, ganador de seis Champions, está más fuerte que nunca y su vuelta ya es un hecho, algo que celebra como si de un gol se tratase su gente en el Bernabéu.

Aunque ya jugó algunos minutos en la eliminación del Real Madrid contra el PSG en el Mundial de Clubes, no fue hasta este martes cuando Carvajal regresó a su estadio para debutar en Liga y comenzar a coger rodaje y sensaciones en la banda derecha, donde esta temporada tendrá una gran competencia con el recién llegado Trent.

Las muestras de cariño a Carvajal fueron constantes por parte de la parroquia blanca desde que saltó a calentar en la banda. Y lo cierto es que el madrileño respondió con una buena actuación, serio en el costado derecho y participativo en el juego del Real Madrid, que buscó el segundo, pero se tuvo que conformar con el 1-0 marcado por Kylian Mbappé de penalti.