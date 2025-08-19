La megafonía del Bernabéu vuelve a sonar a tope: así sonó el himno de la Décima

El Santiago Bernabéu volvió a rugir 87 días después. Ese es el tiempo que ha pasado desde el último partido de la pasada Liga, en el que se despidieron Carlo Ancelotti y Luka Modric, dos leyendas del Real Madrid. Pero hay cosas que no cambian y este martes, antes del debut liguero contra Osasuna, Xabi Alonso, los nuevos y en general el equipo blanco escuchó la potencia del himno de La Décima antes del pitido inicial.

Ya con los trabajos de insonorización más evolucionados, la megafonía del Bernabéu volvió a sonar bien alto para un momento siempre especial que es cuando suena el himno de la décima Copa de Europa conseguida por el Real Madrid en 2014. La de Xabi Alonso corriendo en traje por el césped de Lisboa, la del cabezazo de Sergio Ramos en el 93’… todo un símbolo del madridismo que una temporada más sirve para meter en temperatura a los futbolistas cuando entran al terreno de juego.