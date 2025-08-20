Rodrygo Goes se fue a la cama tras el encuentro que enfrentó al Real Madrid y a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu con la seguridad de que tiene un problema. El brasileño está preocupado y tiene claro que su futuro en la entidad madridista no será sencillo, salvo que las cosas cambien mucho. Y es que, frente al conjunto navarro, calentó, pero no jugó. Mastantuono, Gonzalo y Ceballos estuvieron por delante del atacante, que se marchó muy serio del coliseo madridista.

Con esta situación, por delante tiene 12 días para decidir su futuro. El 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes y Rodrygo debe hacerse a la idea en este tiempo de que su papel en el Real Madrid ha cambiado. Ya no es ese jugador intocable del pasado y ahora ocupa un rol mucho más secundario. Si se queda, Xabi contará con él, pero tendrá muy complicado recuperar un papel protagonista.

Hasta hace no tanto, la única prioridad de Rodrygo era seguir en el Real Madrid. No tenía ninguna duda. El brasileño quiere defender la camiseta blanca y hasta ahora siempre había tenido claro que podía darle la vuelta a la situación para terminar siendo un jugador importante para Xabi. Pero tras lo sucedido ante Osasuna, el delantero se ha dado de bruces con la realidad. El entrenador donostiarra no le ve, por el momento, como un futbolista de peso que pueda tener minutos de calidad dentro de los partidos.

Antes de que se cierre el mercado, el Real Madrid tiene que jugar dos partidos más: uno contra el Oviedo en el Carlos Tartiere y otro frente al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Lo que suceda en estos encuentros será determinante, aunque la realidad es que Rodrygo tampoco es el dueño de su futuro al cien por cien.

Sólo un club ha llamado

Y es que únicamente el Tottenham se ha puesto en contacto con el Real Madrid para interesarse por la situación de Rodrygo. Los de Londres llamaron a la entidad madridista y esta respondió con claridad: “Si el jugador no manifiesta su deseo de irse, seguirá”. El resto de equipos que se han relacionado con el brasileño sí han podido hablar con su entorno, pero en ningún momento con el club blanco.

En estas semanas, Rodrygo y su entorno deberán reunirse para tomar decisiones. Si finalmente decide que no quiere seguir en el Real Madrid, deberá buscar un club que pague al menos los 80 millones que aceptaría la entidad blanca para dejarle salir. De lo contrario, se quedará en el club y tendrá que trabajar duro para dar la vuelta a una situación complicada.