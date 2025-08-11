El Real Madrid espera el movimiento de Rodrygo

El Real Madrid mantiene cerradas las puertas de entrada y salida de la plantilla, a la espera de conocer el futuro de Rodrygo, que sigue dando que hablar. O mejor dicho, siguen hablando de él, ya que el jugador, hasta la fecha, no ha movido ficha. El delantero no ha manifestado a la entidad madridista su deseo de abandonar el club blanco en este mercado de verano, por lo que desde las oficinas de Valdebebas nadie toma medidas. Cada uno tendrá su opinión, pero todos coinciden en que, mientras el futbolista -con contrato en vigor hasta 2028- no exprese su intención de marcharse, se seguirá contando con él.

Son muchos los clubes con los que se ha relacionado a Rodrygo en este mercado estival: Liverpool, Arsenal, Chelsea, PSG, Tottenham o Manchester City han aparecido entre los posibles destinos, pero la única realidad es que, hasta la fecha, solo los Spurs han contactado de forma oficial con el Real Madrid para interesarse por la situación del jugador. La respuesta fue clara: mientras el futbolista no pida salir, nadie le forzará.

En las últimas horas, el que más fuerte ha sonado ha sido el Manchester City. Rodrygo es un viejo deseo de Pep Guardiola, y los ingleses están cerca de deshacerse de Grealish, McAtee y Savinho, lo que podría interpretarse como un movimiento para hacerle hueco. Sin embargo, hasta el momento, todo se queda en rumores y no se ha producido ninguna gestión formal.

El 20 de agosto, clave

Mientras tanto, Rodrygo espera movimientos, convencido por ahora de seguir peleando para continuar en el Real Madrid. No obstante, las próximas semanas serán decisivas para el brasileño: si ve que ante Osasuna su situación no mejora con respecto al Mundial de Clubes -donde tuvo un papel totalmente secundario tras ser titular en el debut-, podría acelerar su salida en los últimos días de mercado.

Rodrygo siempre ha tenido claro que dejará el Real Madrid cuando sienta que ya no es protagonista. El final de la pasada temporada y el Mundial no fueron sencillos, pero el brasileño afrontó esta pretemporada con aires renovados. Tras el Mundial, Xabi Alonso no habló con él sobre su futuro, pero sí le dejó claro que la decisión tomada durante la competición en Estados Unidos respondía únicamente a ese torneo, por lo que ahora todo empieza, supuestamente, desde cero. Veremos como transcurren las próximas semanas, pero lo que es una evidencia es que si en Valdebebas el único culebrón que resiste es el del delantero carioca.